¡ÈÌ¾¸Å²°¤Î¸á¸å¤Î´é¡É µÜÃÏÍ¤µªÀ¸¤µ¤ó»àµî¡¡¹ü¿ñ°Û·ÁÀ®¾É¸õ·²¤Î¤¿¤á ¡¡£·£·ºÐ
¡¡Ì¾¸Å²°¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÜÃÏÍ¤µªÀ¸¡Ê¤ß¤ä¤Á¡¦¤æ¤¤ª¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢£±·î£±£°Æü¤Ë¹ü¿ñ°Û·ÁÀ®¾É¸õ·²¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡£½êÂ°¤¹¤ë¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬£¹Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡££·£·ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÀ¸Á°¤Ë»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤´¸üµÃ¤Ë¿¼¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶à¤ó¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡£²·î£²£¶Æü¤ËÌ¾¸Å²°»Ô¡¦£Ó£Ð£Á£Ä£Å¡¡£Â£Ï£Ø¤Ç¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Æ±½ê¤Ç¸á¸å£±¡Á£´»þ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÅöÆü¤Ï¸¥²ÖÂæ¤òÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ªÀ¿¤Ë¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é¤´¹áÅµ¡¢¤´¶¡²Ö¡¢¤´¶¡Êª¤Îµ·¤Ï¸Ç¤¯¤´¼Âà¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡µÜÃÏ¤µ¤ó¤Ï£±£¹£´£¹Ç¯£±·î£¹Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£µºÐ¤Ç¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥ÈÅì³¤¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÅÚÍËÂçÊüÁ÷¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÅì³¤¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡££¹£·Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖµÜÃÏÍ¤µªÀ¸¤ÎÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ä¡Á¤Á¡×¡ÊÅì³¤¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¸á¸å¤Î´é¤È¤·¤ÆÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ä¡Á¤Á¢ö¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡¢¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¡¦¥¹¥¬¥¥ä¤Î£Ã£Í¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤äÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£·£²ºÐ¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤·¤Æ£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¡£ÈÕÇ¯¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£