しっかり味で箸進む！「ご飯どろぼう」なメインおかず
濃い味のメインのおかず。ご飯にぴったりですが、おかずをご飯にかけてどんぶりにアレンジもできますね。お箸が止まらないご飯どろぼうなメインおかずをご紹介します。
▼親子丼にアレンジも！鶏ごぼう煮
トロトロのたまごがたまらない親子煮。ごぼうが入っているので食感のアクセントにもなり、お出汁を吸ってさらにご飯にぴったりな味つけに。どんぶりにアレンジもできちゃいます。
▼ほっとする甘辛味豚バラ
ご飯と相性抜群の甘辛味の豚バラ大根。たれと豚バラの旨みが大根がしっかり染みていて、お箸が止まりません！
▼とろーり！ニラそぼろ豆腐煮
トロトロで旨みたっぷりのあんかけがご飯にぴったりのメニュー。鶏ひき肉と豆腐がメインなので、コスパよく手軽に作れるのもとっても嬉しいですね。
▼サクッと時短で完成！豚バラ炒め
濃いめの味噌味がご飯によく合うひと品です。炒めて香ばしくなった味噌の風味がたまりませんね。材料を炒めるだけなので、忙しい日でもパパッと作ることができちゃいます。
▼ホクホク肉じゃが
じゃがいもに肉の旨みがしっかり染みて、ご飯がいくらあっても足りません！ひき肉を使うので手軽に作ることができるのも嬉しいポイントです。
ご飯どろぼうなメインおかずレシピ。どれもボリューム満点です！ぜひ作ってみてくださいね。