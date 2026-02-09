¡Ú½°±¡Áª2026¡ÛÂçÊ¬3Áªµó¶è¡¡¼«Ì±ÅÞ¤¬ÆÈÀê¡¡2017Ç¯°ÊÍè¡¡ÈæÎã¤ò´Þ¤á4¿Í¤¬ÅöÁª
Âè51²ó½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ï8ÆüÌë¡¢³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤ÎÁªµó¶è¤ÏÁ´¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤¬µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¡£
¸©Æâ¤«¤é¤ÏÈæÎã¤ò´Þ¤á4¿Í¤¬ÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬1¶è¤Ï¼«Ì±ÅÞ¡¦¿·¿Í¤Î±ÒÆ£Çî¾¼¤µ¤ó¤¬9Ëü5484É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¼«Ì± ±ÒÆ£Çî¾¼»á
¡Ö¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÀº°ìÇÕÂçÊ¬¤Î¤¿¤áÆüËÜ¤Î¤¿¤á¡¢À¯¼£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿·¤·¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×
ÂçÊ¬2¶è¤Ï¼«Ì±ÅÞ¡¦Á°¿¦¤Î¹À¥·ú¤µ¤ó¤¬8Ëü9082É¼¤ò³ÍÆÀ¤·2²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤Ç¤¹¡£
¢¡¼«Ì± ¹À¥·ú»á
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â1´üÌÜ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Î²ÝÂê¡¢¾Íè¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¿´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂçÊ¬3¶è¤Ï¼«Ì±ÅÞ¡¦Á°¿¦¤ÇÁ°³°Ì³Âç¿Ã¤Î´ä²°µ£¤µ¤ó¤¬5Ëü7996É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ11²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤Ç¤¹¡£
¢¡¼«Ì± ´ä²°µ£»á
¡Ö°ìÈÖ¸·¤·¤¤Æñ¤·¤¤Àï¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤Íè¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¡¢ÆüËÜ¤òÀµ¤·¤¯Á°¤ËÆ°¤«¤¹¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸©Æâ¤ÎÁªµó¶è¤Ï2017Ç¯°ÊÍè¤Î¼«Ì±ÅÞ¡¢ÆÈÀê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸µ»²µÄ±¡µÄ°÷¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇòºä°¡µª¤µ¤ó¤¬ÈæÎãÂåÉ½¶å½£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç½éÅöÁª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼Î¨¤Ï¸©Á´ÂÎ¤Ç58¡¦33¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¡¢Á°²ó¤è¤ê¤â2¡¦91¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£