ÈÖÁÈ5¼þÇ¯¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡ßÎëÌÚ°¦Íý¤Î¡Ö¤Ç¤·¤ç¥Õ¥§¥¹!!¡×2026³«ºÅ·èÄê¡ª¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢TRUE¤¬½Ð±é

¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ°²è¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×Æâ¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡ßÎëÌÚ°¦Íý¤Î¤Ç¤·¤ç¤Ç¤·¤ç!!¡Ù¡£
MC¤Î¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡¦ÎëÌÚ°¦Íý¤¬ÈäÏª¤¹¤ëÞÕ¿È¤Î²Î¾§Æ°²è¤Ï1000ËüºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¿ô¡£ÁíºÆÀ¸¿ô3²¯²óÄ¶¤¨¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Î³«»Ï5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢MC¤¬¼«¤é¹Í°Æ¡£¡Ö¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡ßÎëÌÚ°¦Íý¤Î¤Ç¤·¤ç¥Õ¥§¥¹!!2026¡¡ÍÌÀ¤Ç¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤Î¥¢¥ê¥¬¥È¥¦♡ 5¼þÇ¯GO¡ªGO¡ªGO¡ª¤Ç¤·¤ç!!¡×¡£
³«ºÅÆü¤Ï2026Ç¯5·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¡£²ñ¾ì¤ÏÅìµþ¥É¥ê¡¼¥à¥Ñ¡¼¥¯Æâ¡¦SGC¥Û¡¼¥ëÍÌÀ¡£
º£²ó¤ÇÂè2²ó¤È¤Ê¤ë¡Ö¤Ç¤·¤ç¥Õ¥§¥¹!!¡×¤À¤¬¡¢Á°²ó³«ºÅ¤·¤¿CLUB CITTA¡Ç¡ÊÀîºê¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é²ñ¾ì¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ³½Ð¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤òÁ°²ó¤ÎÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤ë3000¿Íµ¬ÌÏ¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¡ÖSGC¥Û¡¼¥ëÍÌÀ¡×¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤Ë³«¶È¤¹¤ëÊ£¹ç·¿¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¡ÖÅìµþ¥É¥ê¡¼¥à¥Ñ¡¼¥¯¡ÊTDP¡Ë¡×Æâ¤ÎÂ¿ÌÜÅª¥Û¡¼¥ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Æ¡¢Ä¶¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê²ñ¾ì¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡¥²¥¹¥È¤Ï¡Ä¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢TRUE¤¬·èÄê¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢TRUE¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£2¿Í¤È¤âÈÖÁÈ¤Ë²¿ÅÙ¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡È¤Ç¤·¤ç¤Ç¤·¤ç!!¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤Î°ì°÷¤À¡£
¥ª¡¼¥¤¥·¤È¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Ç¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ø¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡Ù¤ä¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¤ÈTRUE¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ØSincerely¡Ù¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤ËÂçÈ¿¶Á¤Î¥³¥é¥Ü²Î¾§Æ°²è¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¡£
º£²ó¤â¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡¢ÎëÌÚ°¦Íý¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¥Ð¡¼²Î¾§¡¦»ý¤Á²ÎÈäÏª¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¡Ö¤Ç¤·¤ç¥Õ¥§¥¹!!¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¢¨¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡¡¥³¥á¥ó¥È
YouTubeÈÖÁÈÇÉÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â¤¢¤Þ¤êÌµ¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢1¸Ä¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ËÍ¤é¤¬ºÇ½ªÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤Þ¤º¤½¤ÎÁÃ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢¨ÎëÌÚ°¦Íý¡¡¥³¥á¥ó¥È
ÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É5¼þÇ¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Õ¥§¥¹¤ò³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤Ç¤·¤ç¤Ç¤·¤ç!!¤¬º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¡ª¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖGO¡ªGO¡ªGO¡ª¡×¤ÎÀº¿À¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª