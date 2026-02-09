富樫勇樹「実はあれ本当にバッシュ」オールスターで存在感放った一足アピール

2月6日、コンバースジャパンのブランドアンバサダーを務めるバスケットボール男子日本代表の富樫勇樹（B1千葉ジェッツ所属）が、自身のシグネチャーモデル「CONS UNAVERAGE MID」の新色発売を記念したスペシャルトークイベントに登場した。

1月に開催されたBリーグオールスターウィークエンドでは、スキルズチャレンジで自身3度目の優勝を果たし、メインイベントのオールスターゲームにも出場。年に一度の祭典で着用していたシューズも話題になった。

スキルズチャレンジでは、グリーンを基調とした“スニーカー風”のシューズで登場し、比江島慎（宇都宮ブレックス）から「靴ふざけすぎてません？（笑）あれバッシュ？」とイジられる一幕があったが、「実はあれ本当にバッシュ、もう完全なるバスケットボールシューズ」と、あらためて競技向けの一足であることを強調。

スキルズチャレンジを制した富樫［写真］＝B.LEAGUE

これが今年9月に発売されることも明かされ、「スエードの生地だったり、雰囲気がちょっとクラシック。バスケットシューズなんですけど、スニーカーに近い見た目になってるので、ちょっとお出かけする時にも履いたりできるかなと思います」と、お気に入りの一足をアピールした。

また、メインイベントのオールスターゲームでは、ひときわ目立つゴールドカラーの『CONS UNAVERAGE MID』を着用した。その背景について、富樫は「ちょっと目立つシューズをということで、結構前からオールスター用に作っていただいた」と経緯を説明。世界に2足しかないというド派手な一足に、富樫本人は「意外としっくり来た」というが、周囲の選手らからは「派手だねって結構言われました」と、イジられていたことも明かした。

［写真］＝バスケットボールキング

富樫のシグネチャーモデル「CONS UNAVERAGE MID」の新色と、ジュニアモデル「VICSTAR MID」は、6日から販売開始。富樫は「ぜひ一度手に取って、使っていただけたらうれしいです」と、会場に駆けつけた子どもたちへ呼びかけた。





【動画】「スニーカーじゃないの？」富樫の足元も気になるスキルズチャレンジ