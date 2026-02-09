Âç¿Íµ¤¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¡ª¡¡¥ì¥ª¡¦¥ì¥ª¥Ë¡Ø¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡ßÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡Ö¹Ã½£°õÅÁ¡×¤Ë¤è¤ëºâÉÛ¡¦¥Ý¡¼¥Á¡¦¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¤Ê¤ÉÁ´7¼ïÎà¤òÈ¯Çä
ÁÏ¶È1582Ç¯¤Î°õÑ£²°¡Ê¤¤¤ó¤Ç¤ó¤ä¡Ë¤Ï¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿³¨ËÜºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¡Ö³¨ËÜºîÉÊ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢³¨ËÜºî²È¥ì¥ª¡¦¥ì¥ª¥Ë¤Î¡Ö¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ò¡¢2·î1Æü¤«¤é°õÑ£²°Ä¾±ÄÅ¹¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°õÅÁ¡×¤È¤Ï¡¢¼¯³×¤Ë¼¿¡Ê¤¦¤ë¤·¡Ë¤Ê¤É¤ÇÌÏÍÍ¤ò»Ü¤·¤¿³×¹©·ÝÉÊ¤Ç¡¢»³Íü¸©¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¡Ö¹Ã½£°õÅÁ¡×¤Ï·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÎÅÁÅýÅª¹©·ÝÉÊ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£ºî¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê¿§Ì£¤Î³«È¯¤«¤é»Ï¤á¤ÆËá¤¾å¤²¤¿¡¢¾®Á¬Æþ3¼ïÎà¡¢Â«Æþ¡ÊÄ¹ºâÉÛ¡Ë¡¢¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¡¢¥Ý¡¼¥Á¡¢¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¤ÎÁ´7¼ïÎà¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ë¤«¤ÊÁÛÁüÎÏ¤Ï¡¢»þ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£°õÑ£²°¡ß¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯ ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
Åß¤ËÈ÷¤¨¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¿©ÎÁ¤ò½¸¤á¤ëÌî¤Í¤º¤ß¤¿¤Á¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤ó¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Ï¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¤â¤Î¡¢¤ª¤Ò¤µ¤Þ¤Î¸÷¤ä¿§¡¢¸ÀÍÕ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤¶Åß¤ò¤à¤«¤¨¡¢´¨¤µ¤Ë¿Ì¤¨¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Ï½¸¤á¤¿¤â¤Î¤¿¤Á¤ò»í¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¡¢À¸¤¤ë´î¤Ó¤ò¶µ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
Ë¤«¤ÊÁÛÁüÎÏ¤Ï¡¢»þ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½ä¤ëµ¨Àá¡¢Èþ¤·¤¤À¤³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¿Í¡¹¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¿´¤Ë¤È¤á¤¿¤â¤Î¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¤Ï¿ô¤¢¤ì¤É¡¢Èþ¤·¤¤À¤³¦¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¿´¤Ï¤É¤Î»þÂå¤Ë¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÂ¸ºß¤·¡¢¤Þ¤¿»þÂå¤ò±Û¤¨¤Æ¸½Âå¤Ë¤âÀ¸¤¤ë´î¤Ó¤ÈÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¡¢´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Í¤¿ÅÁÅýµ»Ë¡¤Ë¹þ¤á¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¼¯³×¤ËåÌÌ©¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò»î¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦¤ò½ÏÎý¤Î¿¦¿Íµ»¤ÇåÌÌ©¤ËÉ½¸½
¥ì¥ª¡¦¥ì¥ª¥Ë¤Î³¨ËÜ¤Ï¡¢²èºà¤Î»È¤¤Êý¤Ë¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê»æ¤ò¤Á¤®¤ê³¨¤Ç¥³¥é¡¼¥¸¥å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¤½¤Î¼ê¤·¤´¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦¤ò°õÅÁ¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼¯³×¤ä¼¿¡¢¹¹¼Ó¤Î¿§¤ò¿·¤¿¤Ë³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ç¤Ï¡¢¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¼¯³×¤Ë¼¿¤È¹¹¼Ó¤Î¿§ºÌ¤ò½Å¤Í¡¢¤½¤Î¼ê¤·¤´¤È¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤Ë·É°Õ¤ò¤Ï¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤È¤Í¤º¤ß¤¿¤Á¡¢¾®ÀÐ¤äÁð²Ö¡¢¤½¤·¤Æ¼ê½ñ¤¤Î¡ÈFrederick¡É¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ò³è¤«¤·¤¿ÌÏÍÍ¤òÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿À½ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼¿ÉÕ¤±µ»Ë¡¤Ë¤è¤ëÁ¡ºÙ¤Êµ»½Ñ¤òÉ¬Í×¤È¤·¡¢¹Ã½£°õÅÁ400Ç¯¤Îµ»¹ª¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À°õÑ£²°¤Î½ÏÎý¤·¤¿¿¦¿Í¤¬¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ø¡¢Ê£¿ô¤Î¿§ºÌ¤ò½Å¤Í¤ë¹¹¼Óµ»Ë¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Íµ¡Åª¤Ç¿§ºÌ¤æ¤¿¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆåÌÌ©¤Ê¡Ö¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡×¤Î°õÅÁ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ëö±Ê¤¯¡¢¤³¤³¤í¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¡£°õÑ£²°¡Ö³¨ËÜºîÉÊ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
°õÅÁ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¿Í¤¬¡¢»þ¤È¤È¤â¤Ë¿¼¤Þ¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¤º¤Ã¤ÈÌû¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤È¤È¤â¤Ë°õÅÁ¤òÂ£¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÊý¤Î¼ê¤ÎÃæ¤ÇÁÛ¤¤¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
°õÑ£²°¤Ï¡¢¼ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î»Ñ¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢»þ¤ò·Ð¤ÆËá¤«¤ì¤ë³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á¤Î°õÅÁ¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
°õÑ£²°¤ÎÆÏ¤±¤ë¡Ö³¨ËÜºîÉÊ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¿Í¤¬À¸¤¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿³¨ËÜºîÉÊ¤Ë·É°Õ¤ò¹þ¤á¡¢¿Æ»Ò¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Ò¤È¤È¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°¦Ãå¤¬»ý¤Æ¤ë¤â¤Î¤ò°ì½ï¤ËÌû¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î1Æü
ÈÎÇä¾ì½ê¡§°õÑ£²°Ä¾±ÄÅ¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡þ³¨ËÜºîÉÊ ÆÃF¾®Á¬Æþ01¡ÎBeige¡ßFrederick¡Ï
°õÑ£²°¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³¥¤¥ó¥±¡¼¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥°¥á¥ó¥È¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§4,730±ß
¥µ¥¤¥º¡§[H] 6.5 ¡ß [W] 10 ¡ß [D] 1¡¡¡Êcm¡Ë
¡þ³¨ËÜºîÉÊ ÆÃF¾®Á¬Æþ02¡ÎBeige¡ßFrederick¡Ï
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»È¤¤¾¡¼ê¤Ç¡¢¾®Á¬¤ä¾®ÊªÆþ¤ì¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥È¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢Çö¤¯¤Æ¾®¤µ¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤â¼ý¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯·ÈÂÓ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§3,740±ß
¥µ¥¤¥º¡§[H] 6.5 ¡ß [W] 11 ¡ß [D] 1.3¡¡¡Êcm¡Ë
¡þ³¨ËÜºîÉÊ F¾®Á¬Æþ11¡ÎBeige¡ßFrederick¡Ï
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤ª½Ð³Ý¤±¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤¬ÊØÍø¤Ê»þÂå¡£É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î¾®Á¬¤È¥«¡¼¥É¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤À»æÊ¾¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¾¯¤·¤ÎÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¾®Á¬Æþ¤ì¤Ç¤¹¡£L»ú¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¼°¤ÇÂç¤¤¯³«¤¯¤¿¤á¡¢Ãæ¿È¤â³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¯µ¡Ç½Åª¡£»ÅÊ¬¤±¤Ë¤âÊØÍø¤ÊÃæ»ÅÀÚ¤ê¤â¾®¤µ¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§12,540±ß
¥µ¥¤¥º¡§[H] 9.5 ¡ß [W] 10.5 ¡ß [D] 1¡¡¡Êcm¡Ë
¡þ³¨ËÜºîÉÊ Â«ÆþL¡ÎBeige¡ßFrederick¡Ï
¸ü¤ß¤òÍÞ¤¨¤¿Ä¹ºâÉÛ¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£»¥Æþ¤ìÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥¹¥È¥é¥Ã¥×Î±¤á¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£³°¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¾®Á¬¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§13,200±ß
¥µ¥¤¥º¡§[H] 8.5 ¡ß [W] 19 ¡ß [D] 1.3¡¡¡Êcm¡Ë
¡þ³¨ËÜºîÉÊ ¥Ñ¥¹ÆþF¡ÎBeige¡ßFrederick¡Ï
É½ÌÌ¤Ë¤âÎ¢ÌÌ¤Ë¤â¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ê¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¡£³Ñ¤Î·ê¤Ë¥Á¥§¡¼¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥°¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×É³¤ò¤Ä¤±ID¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¥Á¥§¡¼¥ó¤ä¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÏÉÕÂ°¤·¤Þ¤»¤ó¡Ë
²Á³Ê¡§7,040±ß
¥µ¥¤¥º¡§[H] 10.6 ¡ß [W] 7.1 ¡ß [D] 0.6¡¡¡Êcm¡Ë
¡þ³¨ËÜºîÉÊ 9¥Ý¡¼¥Á¡ÎBeige¡ßFrederick¡Ï
¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¡¢¾®·¿¥Ý¡¼¥Á¡£Ãæ¿È¤¬¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¾æÉ×¤Ê¥é¥¦¥ó¥É¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¼°¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê·Á¤È¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥³¥¹¥á¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¼ýÇ¼¤Û¤«¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§10,560±ß
¥µ¥¤¥º¡§[H] 9 ¡ß [W] 12 ¡ß [D] 2.5¡¡¡Êcm¡Ë
¡þ³¨ËÜºîÉÊ ¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹C¡ÎBeige¡ßFrederick¡Ï
¤Ê¤«¤Þ¤Î¤Î¤Í¤º¤ß¤¿¤Á¤Î¸å¤í»Ñ¤â²Ä°¦¤¯¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿Çö·¿¤Î¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¡£PC¤ä»ñÎÁ¤Ç¤«¤µ¤Ð¤ëÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§7,260±ß
¥µ¥¤¥º¡§[H] 6.5 ¡ß [W] 17.5 ¡ß [D] 1¡¡¡Êcm¡Ë
¢£Â¨Æü´°Çä¤·¤¿¡Ö¥¹¥¤¥ß¡¼¡×¤ÎºÆÈÎ¤â·èÄê
¡Ö¥¹¥¤¥ß¡¼¡×¤Ï¡¢¼¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸÷Âô¤Ç¡¢¥¹¥¤¥ß¡¼¤ä¾®¤µ¤Êµû¤¿¤Á¤ò°õÅÁ¤ÎÌÏÍÍ¤È¤·¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤¯¡¢É½¾ðË¤«¤ËÉ½¸½¤·¤¿°õÑ£²°¤Î³¨ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÂè1ÃÆ¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯²Æ¡¢¡Ö¥ì¥ª¡¦¥ì¥ª¡¼¥Ë¤Î³¨ËÜ¤Å¤¯¤êÅ¸¡×¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤·¡¢Ä¾±ÄÅ¹¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÏÈ¯ÇäÆü¤Ë´°Çä¤È¹¥É¾¤À¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯È¯Çä¤ÈÆ±Æü2·î1Æü¤è¤ê¡¢°õÑ£²°Ä¾±ÄÅ¹¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
°õÑ£²° ³¨ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¡ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://inden-ya.shop/apps/note/special-frederick/
°õÑ£²° ³¨ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥¹¥¤¥ß¡¼ ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://inden-ya.shop/apps/note/special-swimmy/
