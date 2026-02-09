¥·ー¥É¡¢4-12·î´ü(3QÎß·×)·Ð¾ï¤¬10¡óÁý±×¤ÇÃåÃÏ¡¦10-12·î´ü¤Ï57¡ó¸º±×
¡¡¥·ー¥É <7743> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î9Æü¸å¾ì(14:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ9.5¡óÁý¤Î13.1²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î16²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï81.9¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î102.9¡ó¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.1ÇÜ¤Î2.9²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ56.9¡ó¸º¤Î1.8²¯±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ß¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î4.7¡ó¢ª1.9¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
