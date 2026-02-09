£Ó£×£Ã£Ã¡¢4-12·î´ü(3QÎß·×)·Ð¾ï¤¬2.7ÇÜÁý±×¤ÇÃåÃÏ¡¦10-12·î´ü¤Ï¹õ»úÉâ¾å
¡¡£Ó£×£Ã£Ã <5805> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î9Æü¸å¾ì(14:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.7ÇÜ¤Î188²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î250²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï75.3¡ó¤ËÃ£¤·¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î71.2¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ47.4¡óÁý¤Î61.6²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï75.3²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï500Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î10.3¡ó¢ª10.8¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ47.4¡óÁý¤Î61.6²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï75.3²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï500Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î10.3¡ó¢ª10.8¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹