¡¡Ä«Æü°õºþ <3951> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬2·î9Æü¸å¾ì(14:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ10.9¡ó¸º¤Î14.8²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î22.6²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï65.6¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î78.5¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ55.4¡óÁý¤Î7.7²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.5¡óÁý¤Î2.8²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î2.8¡ó¢ª2.2¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
