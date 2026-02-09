½»Í§Àº²½¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò°ìÅ¾35¡óÁý±×¤Ë¾åÊý½¤Àµ¡¦ºÇ¹â±×¡¢ÇÛÅö¤â20±ßÁý³Û
¡¡½»Í§Àº²½ <4008> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î9Æü¸å¾ì(14:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ9.3¡óÁý¤Î104²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤¿¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î110²¯±ß¢ª150²¯±ß(Á°´ü¤Ï111²¯±ß)¤Ë36.4¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ35.1¡óÁý±×¤ò¸«¹þ¤ß¡¢2´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î54.2²¯±ß¢ª94.2²¯±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï63.7²¯±ß)¤Ë73.8¡óÁý³Û¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ47.7¡óÁý±×·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤ËÈ¼¤¤¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î200±ß¢ª220±ß(Á°´ü¤Ï200±ß)¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ0.8¡óÁý¤Î49.1²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î9.8¡ó¢ª11.4¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
