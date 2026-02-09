齊藤京子、“0歳から死ぬまで世界で一番好き”と断言する人物 占い師・星ひとみ氏から衝撃の忠告「とりあえずバツ2の星が…」
元日向坂46の齊藤京子が8日深夜放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（深0：55）に出演。母との関係性を明かした。
【写真】大人の艶感…純白のウエディングドレスを着こなす齊藤京子
番組には俳優の大友花恋とともにゲスト出演。占い師の星ひとみ氏の占いを受けた。冒頭、星から「とりあえずバツ2の星が付いている」と指摘されたが、その理由について「お母さんのエネルギーがとにかく強い」と告げられた。
これに齊藤は何度もうなずき「母はどんなことがあっても0歳から死ぬまで世界で一番好きって思っている」と断言した。
しかし、この思いの強さが、男性との仲が上手くいかなくなる原因だとされ「将来旦那さんになる人、なんでバツがついちゃうかっていうと、お母さんとうまくいかなくて。『ヤバイでしょ？』『あり得ない』っていう形で別れてしまう」と忠告を受け、齊藤自身も驚きの表情を浮かべていた。
