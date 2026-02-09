¡Ú±Ç²èÉ¾¡Û¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥À¥à¡¿ÃÂÀ¸¡×¡á°µÅÝÅª¤Ëµ¤¹â¤¤¥¯¥£¥¢¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÄñ¹³·Ý½Ñ
¡¡¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥À¥à¡¿ÃÂÀ¸¡×¡Ê¥¢¥°¥Ë¥¢¡¦¥¬¥ë¥À¥Î¥ô¥¡´ÆÆÄ¡¢¸ø³«Ãæ¡Ë¤Ï¡¢¥í¥·¥¢À¸¤Þ¤ì¤Î¥¯¥£¥¢¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¸¥§¥Ê¡¦¥Þ¡¼¥Ó¥ó¤ò¤á¤°¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£
¡¡¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¡ÊÀ¼«Ç§¤¬ÃË½÷¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ë¤Î¥¸¥§¥Ê¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤¬ÀÅª¾¯¿ô¼Ô¤Ø¤ÎÃÆ°µ¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¯¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·ÑÂ³¡¢ÆÈ¼«¤ÎÄñ¹³·Ý½Ñ¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯¡£²¿¤¬¥¸¥§¥Ê¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹¤Î¤«¡£¤½¤Î»Ñ¤¬°µÅÝÅª¤Ëµ¤¹â¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï´ÑµÒ¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤òÍ¶¤¤¹þ¤ß¡¢¸«³«¤«¤»¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸°Ñ°÷¡¡²¸ÅÄÂÙ»Ò¡Ë
¡¡¥¸¥§¥Ê¤Î¸Î¶¿¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¶ËÅì¤Î¥Þ¥¬¥À¥ó¡£¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó»þÂå¡¢¹Û»³³«È¯¤Î¤¿¤á¤Î¶¯À©Ï«Æ¯¤ÎÎ®·ºÃÏ¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤Ê¤Ã¤¿±Êµ×ÅàÅÚ¤Î¹ÁÄ®¤À¡£¤½¤³¤Ç¥¸¥§¥Ê¤Ï¡¢ÁÄÉãÊì¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¡¢¿Ê³Ø¤Î¤¿¤á¥â¥¹¥¯¥ï¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤À¡£
¡¡»£±Æ³«»Ï»þ¡¢¥¸¥§¥Ê¤Ï£²£±ºÐ¡£´ÆÆÄ¤Î¥¬¥ë¥À¥Î¥ô¥¡¤Ï¡¢¥¸¥§¥Ê¤Î¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥í¥·¥¢¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤¯¤É¤¯¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¥¸¥§¥Ê¤¬ÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë²á¹ó¤Ê¸½¼Â¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë²Ì´º¤ÊÉ½¸½¤ò¡¢´ÑµÒ¤Ë¤·¤«¤ÈÌÜ·â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢¥Þ¥¬¥À¥ó¤Î³¤¤òÇØ·Ê¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Ë¹Ô¤¯»þ¤ÎÊâ¤ß¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤Ï²¿¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¤¤Æ¡¢±ü¿¼¤¤¡£
¡¡ÃÏÌÌ¤ÏÀã¤ÈÉ¹¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¥¸¥§¥Ê¤ÎÂ¤â¤È¤Ï¹â¤¤¹â¤¤¥Ò¡¼¥ë¡£ÊÂ¤Î¿Í´Ö¤Ê¤é°ìÊâ¤â¿Ê¤á¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¾õ¶·¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Êâ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤´¤ÈÇò¤¯ÅÉ¤ê¾å¤²¤¿´é¤Ë¤ÏÆÈÆÃ¤Î·¨¡Ê¤¯¤Þ¡Ë¼è¤ê¡£¶Ë´¨¤ÎÃæ¡¢¥³¡¼¥È¤Î²¼¤Ï¡¢¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤Èêþ¶ß¡Ê¤Ò¤À¤¨¤ê¡Ë¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤À¤±¡£°ì¸«¡¢¿ì¶¸¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥·¡¼¥ó¤¬°Ü¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥Þ¥¬¥À¥ó¤Ç¤â¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç¤â¡¢¥¸¥§¥Ê¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë¡¢Â¿¿ôÇÉ¤Î¿Í¡¹¤«¤é¤ÎÇÓ½ü¤Î°Õ»Ö¡¢Å¨°Õ¡¢Ë½ÎÏ¤È¡¢¥¸¥§¥Ê¼«¿È¤ÎÎäÀÅ¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¤½¤¦¤·¤¿¾ð·Ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¸¥§¥Ê¤Îµ°À×¼«ÂÎ¡¢É¹¤Î¾å¤ò¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤ÇÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡º¹ÊÌ¤ä¸ÉÎ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¤±¤¿ÄË¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¤ò¡¢¥¸¥§¥Ê¤ÏÉ½¸½¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤ë¡£¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿Ä¹¿È¤Ë¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤È¤¤¤¦¡Ö³»¡Ê¤è¤í¤¤¡Ë¡×¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤¯¤ÈÎ©¤Ä»Ñ¤Ï¡¢Ê¿²¾Ì¾¤Ç¤¤ì¤¤¤È½ñ¤¯¤è¤ê¤â¡¢´Á»ú¤Ç´ñÎï¤È½ñ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¡£Ã±¤ËÈþ¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶²¤í¤·¤µ¤âÈá¤·¤ß¤â¥æ¡¼¥â¥¢¤â¤Ï¤é¤ó¤ÇË¤«¡¢²øÊª¤¸¤ß¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤³¤è¤Ê¤¯¿Í´ÖÅª¤À¡£
¡¡¼«Ê¬¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÀ¸Â¸¾ÚÌÀ¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤É½¸½³èÆ°¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê¤â¤Î¤òÊñ³ç¤·¤Æ¤¤¤¯Äñ¹³¤Î·Ý½Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Äñ¹³ÀªÎÏ¤òÇÓ½ü¤·¡¢¸¢ÎÏ¤ò³ÈÄ¥¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀ¯¸¢¤Ë¤â¡¢¥¸¥§¥Ê¤ÏÌµ¸À¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÄñ¹³¤¹¤ë¡£¹ñ´ú¤ÈÆ±¤¸¿§¤Å¤«¤¤¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ÏÇ´Ãå¥Æ¡¼¥×¤ò´¬¤¾å¤²¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿¤â¤Î¡£Èþ¤·¤¤ÂÎ¤ÎÀþ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤±¤ì¤ÉÂÎ¤ÏÄù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤Ç¥Ç¥â¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤ÆÍ¥²í¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤¦¤¬¡¢²È¤Ëµ¢¤ë¤äÌÔÎõ¤ÊÀª¤¤¤Ç¥Æ¡¼¥×¤Ë¤Ï¤µ¤ß¤òÆþ¤ì¡¢Âç¤¤¯¸ÆµÛ¤¹¤ë¡£¿ÍÃÎ¤ì¤º·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢Â©¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤Æ®¤¤¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤Èþ³Ø¡£
¡¡Äñ¹³·Ý½Ñ¤ÎÎÎ°è¤ò¿Ê¤à¥¸¥§¥Ê¤Ï¤·¤Ã¤ÚÊÖ¤·¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¡£¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ¥Ç¥â¤Ç¤ÏÍ»ÉÅ´Àþ¤ò´¬¤¤Ä¤±¤Æ³¹¤Ë½Ð¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Ë´Ì¿¤ÎÆ»¤òÁª¤Ð¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æñµ·¤ÊÆ»¤ò¥¸¥§¥Ê¤ÏÊâ¤ßÂ³¤±¤ë¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¼«¤éÉ½¸½¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÁª¤Ö¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Í³¤Î¤¿¤á¤ÎÆ©ÌÀ¤ÊÏ¢ÂÓ¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ë¡£¤É¤³¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¡¢¤®¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤ë»Ñ¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡£ÎÏ¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡£
¡¡¿ÍÀ¸¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¤ÁÄÉãÊì¤È¤Î´Ø·¸À¤â¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢°¦¤·¹ç¤¤¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«¤Ä¤á¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï½ÅÍ×¤À¡£
¡¡ËÜºî¤ÈÊ»¤»¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤ËÜ¤¬¤¢¤ë¡£¡ØÆÉ½ñ¤ÈË½Æ° ¥×¥Ã¥·¡¼¡¦¥é¥¤¥ª¥Ã¥È¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥º¥àÆþÌç¡Ù¤À¡£¥×¡¼¥Á¥óÂÎÀ©ÈãÈ½¤Î¥²¥ê¥é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÅê¹ö¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¡¦¥Ñ¥ó¥¯½¸ÃÄ¡Ö¥×¥Ã¥·¡¼¡¦¥é¥¤¥ª¥Ã¥È¡×¤ÎÁÏÀß¼Ô¡¢¥Ê¡¼¥¸¥ã¡¦¥È¥í¥³¥ó¥Ë¥³¥ï¤Ë¤è¤ëÌ¾Ãø¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¤Ê¤¼È¿¹ü¤ÎÉ½¸½³èÆ°¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤¬¡¢¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥À¥à¡×¤È¶Á¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ËÀ¸¤¤ë¼Ô¤¿¤Á¤â¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ±¤¸À¤³¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£
¢£¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥À¥à¡¿ÃÂÀ¸¡×¡Ê¸¶Âê¡§QUEENDOM¡Ë¡á2023Ç¯¡¿¾å±Ç»þ´Ö¡§91Ê¬¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¿¥í¥·¥¢¸ì¡¿⽇ËÜ¸ì»úËë ÀõÌîÎÑ⼦¡¿ÇÛµë¡§Elles Films¡á¸ø³«Ãæ
