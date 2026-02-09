¡Ú½°±¡Áª¡ÛÃæÆ»¤¬°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤Î»ñ¼ÁÌä¤ï¤ì¤¿ÌîÅÄ²ÂÉ§»á¡Ö¥À¥á¤À¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÈÀÆÆ£Å´É×¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï£¹Æü¸áÁ°£±£±»þ¤«¤é¡¢Åìµþ¡¦±ÊÅÄÄ®¤ÎÅÞËÜÉô¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Á´£´£¶£µµÄÀÊ¤¬³ÎÄê¤·¤¿½°±¡Áª¤ÇÃæÆ»¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¤Ï£´£¹µÄÀÊ¡£¸ø¼¨Á°¤Î£±£¶£·µÄÀÊ¤ÎÌó£²£¹¡ó¤Þ¤Ç¸º¤é¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤Æ°Å·¸õ¤Î¤Ê¤«¡¢ÅêÉ¼½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ±°Õ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸·½Í¤Ë¸¬µõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï°ÕµÁ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²Ì¤ÏÂçÇÔ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ¡¢ÀÆÆ£Î¾»á¤Ï¸á¸å¤Ë¼¹¹ÔÌò°÷²ñ¤ò³«¤¯Í½Äê¤À¤¬¡¢¼«¿È¤Î¿ÊÂà¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÅöÁ³¡¢À¯¼£²È¤Ï·ë²ÌÀÕÇ¤¡¢ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â°ìÊý¤Ç¡¢£²·î£±£¸Æü¤«¤é¹ñ²ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤¢¤¤¤À¤ËÂÎÀ©¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¡Øº£Æü¡¢¼¤á¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦ÌµÀÕÇ¤¤ÊÂÖÅÙ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â´Þ¤á¤ÆÌò°÷²ñ¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¶¨µÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌîÅÄ»á¤ÏÎÏ¤Ê¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£»á¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¡¢º£²ó¡Ê½°±¡Áª¤Ç¡Ë¶¦Æ±ÂåÉ½¤È¤·¤Æ·ë²ÌÀÕÇ¤¤Ï¡¢ÌîÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤ÎÌò°÷²ñ¤Ç»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»î¤ß¤òÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¼ºÇÔ¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤ÅÞ¤¬Âç¤¤¯°é¤Ä¤è¤¦¤Ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÌîÅÄÂåÉ½¤È¤È¤â¤Ë¼è¤ë·è°Õ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤Ï£²£°£±£²Ç¯¡¢µìÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤Æ½°±¡²ò»¶ÁíÁªµó¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬ÁíºÛ¤À¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Ë»´ÇÔ¤·¡¢À¯¸¢¤ò¼º¤Ã¤¿¶ì¤¤·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤ÏÌîÅÄ»á¤ËÂÐ¤·¡Ö£²ÅÙ¤â¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤ò¤´¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¼ÁÌä¤¬¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö¡Ø´ï¡Ê¤¦¤Ä¤ï¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´È½ÃÇ¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Î´ï¤Ï¡Ä¡¢´ï¤Ï¥À¥á¤À¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£