¡Ú¥Î¥¢¡ÛÂçÃ«¿¸ÆóÏº¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³Ã´Åö¤òÈ¯É½¡¡£±£±Æü¸å³Ú±àÂç²ñ¤ËÍè¾ì¤â
¡¡¥Î¥¢¤Ï£¹Æü¡¢·Û¿ñÂ»½ý¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Îà±ê¤ÎÀï»ÎáÂçÃ«¿¸ÆóÏº¡Ê£µ£³¡Ë¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁë¸ý¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼³èÆ°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÂçÃ«¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³Æ¼ï£Ó£Î£Ó¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÃ«¤Ø¤Î½Ð±é°ÍÍê¤ä¾ÓÁü¸¢´ÉÍý¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢ÂçÃ«¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢£±£±Æü¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤ÏÂçÃ«¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÍ½Äê¡£¡ÖÅöÆü¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤¢¤ë¤¤¤ÏÃæ»ß¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡¡
