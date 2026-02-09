

Live Nation UK 公式SNS

BTSが、イギリス・ロンドンのトッテナム・ホットスパー・スタジアムを埋め尽くし、再び新たな金字塔を打ち立てる。

グローバル公演企画会社Live Nation UKは6日、公式SNSを通じて「BTSのARMY（BTSファンの呼称）が、トッテナム・ホットスパー・スタジアム史上最高の単独公演における客席占有率を達成した（BTS ARMY CREATE HIGHEST SINGLE SHOW CAPACITY AT SPURS）」と発表した。

BTSは7月6日・7日の2日間、同スタジアムにて公演を開催し、計12万人規模の観客と会う予定である。今回は、圧倒的な没入感を提供する「360度ステージ」の採用が予告されており、より多くのファンを迎えられる体制が整っている。

BTSは4月9日の韓国・高陽総合運動場主競技場公演を皮切りに、世界34都市・82公演に及ぶ大規模なワールドツアーに突入する。すでにチケット予約が開始された高陽公演（全3公演）をはじめ、北米および欧州で予定されている全41公演が早くも全席完売を記録した。

また、BTSは3月20日午後1時、待望のThe 5th Album『ARIRANG』をリリースする。翌3月21日には、ソウル・光化門広場にて『BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG』を開催予定であり、その模様はNetflixを通じて世界190以上の国と地域に生中継される。

新作への期待は、すでに各種記録にも表れている。今月4日時点で、グローバルオーディオ・音源ストリーミングプラットフォームSpotifyの「カウントダウンチャートグローバル」にて1位を獲得し、3週連続で首位を維持した。同チャートは、リリースを控えたアルバムやシングルのPre-save数を集計する指標であり、世界中のファンから寄せられる高い関心を裏付けている。

さらに、過去作品も根強い人気を誇る。2019年4月にリリースされた ‘MAP OF THE SOUL : PERSONA’のタイトル曲「Boy With Luv (Feat. Halsey)」のミュージックビデオは、今年1月にYouTube再生回数19億回を突破。すでに20億回再生を超えている「Dynamite」に続き、自身2作目の19億回再生突破となった。

日本国内においても、Anthology Album ‘Proof’のタイトル曲「Yet To Come (The Most Beautiful Moment)」と、3rd Album ‘LOVE YOURSELF 轉 'Tear'’の収録曲「Love Maze」が、昨年12月基準で累計再生回数それぞれ1億回、5,000万回を突破。日本レコード協会のストリーミング部門で「プラチナ」および「ゴールド」認定を獲得した。