¡ØÂÀÍÛÀïÂâ¥µ¥ó¥Ð¥ë¥«¥ó¡Ù¥Ð¥ë¥«¥ó¥Ö¥ì¥¹¤ò½é¤ÎDXÈÇ¤Ç¾¦ÉÊ²½¡¡ËÜÂÎ¤Ë¤ÏÅÅÃÓÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¶Ã°Û¤ÎÇö¤µ¤òºÆ¸½
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ï¡¢º£Ç¯ÊüÁ÷45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØÂÀÍÛÀïÂâ¥µ¥ó¥Ð¥ë¥«¥ó¡Ù¤«¤éDXÈÇ¤È¤·¤Æ¤ÏÌ¤¾¦ÉÊ²½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ø¥Ð¥ë¥«¥ó¥Ö¥ì¥¹ -MEMORIAL EDITION-¡Ù¡Ê1Ëü6500±ß¡¿Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌ¡Ë¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò9Æü¸á¸å4»þ¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û·àÃæ¤ÎÇö¤µ¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ø¥Ð¥ë¥«¥ó¥Ö¥ì¥¹ -MEMORIAL EDITION-¡Ù
¡¡2026Ç¯¤ËÊüÁ÷45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØÂÀÍÛÀïÂâ¥µ¥ó¥Ð¥ë¥«¥ó¡Ù¤«¤é¡¢¥µ¥ó¥Ð¥ë¥«¥ó¤¬ÊÑ¿È¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥ë¥«¥ó¥Ö¥ì¥¹¡×¤ò¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤Ê¤ê¤¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¡£¡Ö¥Ð¥ë¥«¥ó¥Ö¥ì¥¹¡×¤ÏÊüÁ÷Åö»þDXÈÇ¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÅÅ»Ò¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿¤Ê¤ê¤¤ê´á¶ñ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¾¦ÉÊ²½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡·àÃæ¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥ë¥«¥ó¥Ö¥ì¥¹ËÜÂÎ¤Ë¤ÏÅÅÃÓ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤µ¡¹½¤ò¼Â¸½¡£Âå¤ï¤ê¤ËÅÅÃÓ¤òÅëºÜ¤·¤¿ÀìÍÑÂæºÂ¤«¤é¤ÎµëÅÅ¥®¥ß¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ö¥ì¥¹ËÜÂÎ¤Ø¤ÎÅÅÃÓÅëºÜÌµ¤·¤ÇÊÑ¿È²»À¼¤ÎÈ¯Æ°¤äLED¤ÎÈ¯¸÷¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ì¥¹ËÜÂÎ¤Ë¤Ï¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢·àÃæ¤ÎÊÑ¿È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¿È²»¤¬È¯Æ°¡¢·àÃæÆ±ÍÍ¤Ë¥Ö¥ì¥¹¾å²¼¤ÎLED¤¬È¯¸÷¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥¿¥ó²¡²¼¤Ë¤è¤ê°õ¾ÝÅª¤Ê³Æ¼ï¸ú²Ì²»¤¬È¯Æ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÌ¾¾è¤ê³«»ÏÁ°¤Î³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸ú²Ì²»¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ì¥¹ËÜÂÎ¤ÏÅÅÃÓ¤òÉÔ»ÈÍÑ¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·àÃæ¤Ë¶á¤¤½Ä²£Ìó45¥ß¥ê¤Î¾®·¿¥µ¥¤¥º¤Î³°´Ñ¤ò¼Â¸½¡£Å·ÌÌ¥×¥ì¡¼¥È¤Ï´¹Áõ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥µ¥ó¥Ð¥ë¥«¥ó³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ð¥ë¥«¥ó¥Ö¥ì¥¹¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÁªÂò¤Ë¤è¤ê¡¢LED¤ÎÈ¯¸÷¿§¤âÊÑ¹¹²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀìÍÑÂæºÂ¤Ë¤â²»À¼¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥µ¥¤¥º¤Î¼çÂê²Î¤ò´Þ¤àBGM5¶Ê¤¬ºÆÀ¸²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
