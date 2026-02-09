¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡ÙÀÖ±©Î®²Ï¡¢E-Bike¤Ç¡È¥é¥¤¥À¡¼¡É¤ËÊÑ¿È
¡¡»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Î»³²¼·òÆóÏº¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾¡Ìð¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ØMOBIPARK¡Ù¤Î¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ªÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÀÖ±©Î®²Ï
¡¡ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤Î¥¨¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¤ÊE-Bike¤òÈ¯É½¡£E-Bike¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬15Æü¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¤Ç¥®¥ã¥Ð¥ó¡¦¥Ö¥·¥É¡¼¡¿°¥Ó±¡ÑëÆáÌò¤ÎÀÖ±©Î®²Ï¡£E-Bike¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥®¥ã¥Ð¥ó¤Î¾øÃå¤è¤ê¤âÀè¤Ë¡È¥é¥¤¥À¡¼¡É»Ñ¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
