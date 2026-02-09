»³²¼·òÆóÏº¡¢E-Bike¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÄà¤êÍÑ¸ì¤òÏ¢È¯¡¡µÒÀÊ¥Ý¥«¥ó¤Ç¾¡Ìð¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß
¡¡»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Î»³²¼·òÆóÏº¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾¡Ìð¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ØMOBIPARK¡Ù¤Î¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¾¡Ìð&»³²¼·òÆóÏº
¡¡2¿Í¤ÏE-Bike¤È°ì½ï¤ËÅÐ¾ì¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤â¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È»³²¼¤Ï¡ÖÂç¤¤á¤Î¼Ö¤Î²ÙÂæ¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¾è¤»¤Æ¡¢Äà¤ê¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤ª¤«¤Ã¤Ñ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¡£¤³¤ì¤¬1Âæ¤¢¤ì¤Ð¡£¥é¥ó¥¬¥ó¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ª¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤³¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÄà¤ê¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤¬¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¥Ý¥«¥ó¤È¤·¤¿¶õµ¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢»×¤ï¤º¾¡Ìð¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢Äà¤êÍÑ¸ì¤¬¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤Î¥¨¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¤ÊE-Bike¤òÈ¯É½¡£E-Bike¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
