¡¡ÀéÍÕ¸©¤Î¾ã³²¼Ô¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤ÇÆþµï¼Ô¤ÎÃËÀ¤òË½¹Ô¤·»àË´¤µ¤»¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½¤ÎÃË¤é¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Çð»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¾ã¤¬¤¤¼Ô¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¥×¥í¥¹¥Ú¥ê¥ÆÇðÆîµÕ°æ¡×¤ÎÂåÉ½¡¦º¬ËÜ¹¯´ðÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¤Ï¡¢µîÇ¯3·î¡¢Æþµï¼Ô¤Î»°¸¶Î¶Ê¿¤µ¤ó¡ÊÅö»þ19¡Ë¤Ë²¥¤ë½³¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÊ¤ÎºÚÆàÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤â¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥àÆâ¤Î¾²¤ËÉÕÃå¤·¤¿·ìº¯¤òÊÌ¤Î¿¦°÷¤Ë¤Õ¤¼è¤ë¤è¤¦¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¾Úµò±£ÌÇ¤ò¿Þ¤Ã¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»°¸¶¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¤¢¤¶¤äÂ¿È¯¹üÀÞ¤Ê¤É¤¬¤ß¤é¤ì¡¢Æü¾ïÅª¤ËË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢º¬ËÜÍÆµ¿¼Ô¤é¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë