¤Ò¤í¤æ¤»á¡Ö¹â»Ô±ß°Â¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£±ß°Â¡¦³ô¹â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡ÄÆó¶Ë²½¤Ï²ÃÂ®¤·¤½¤¦¡×º£¸å¤Î°ÙÂØÊÑÆ°¤Ë¸ÀµÚ
¡¡¼Â¶È²È¤ÎÀ¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¡Ê49¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£½°±¡Áª¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î°ÙÂØÊÑÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡¢³°¹ñ°ÙÂØÁê¾ìFX¥ì¡¼¥È¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÉ½¼¨¤ÎÉ½¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖAbema¤ä¥ê¥Ï¥Ã¥¯(ReHacQ)¤Ç¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¹â»Ô±ß°Â¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£±ß°Â¡¦³ô¹â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Åê»ñ¤·¤¿¤ê³°²ß»ý¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¥Û¥¯¥Û¥¯¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ãÌµ¤¤¿Í¤ÏÊª²Á¹â¡£Æó¶Ë²½¤Ï²ÃÂ®¤·¤½¤¦¡×¤È¼«¿È¤Î¸«Êý¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡½°±¡Áª¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂç¾¡¤Ç¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢9Æü¤ÎÄ«Êý¤ÏºâÀ¯°²½·üÇ°¤«¤é±ß¤òÇä¤ëÆ°¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ºâÌ³¾Ê¤Î»°Â¼½ßºâÌ³´±¤Ë¤è¤ë¡Ö»Ô¾ì¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢°ÙÂØ²ðÆþ¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤«¤é±ß¤òÇã¤¤Ìá¤¹Æ°¤¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤Ç¡¢°ÙÂØ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤Î¤è¤¦¤À¡×¡Ê³°°Ù¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£