»³²¼·òÆóÏº¡ÖÎ¦¤Ã¤Ñ¤ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡¡¾¡Ìð¡Ö¤½¤³¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤Ê¤ë¡×MOBIPARKÈ¯É½
»°ÂåÌÜ¡¡J SOUL BROTHERS»³²¼·òÆóÏº¡Ê40¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¾¡Ìð¡Ê50¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¥Ð¥¤¥¯¡ÖMOBIPARK¡Ê¥â¥Ó¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¡×¤ÎÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
MOBIPARK¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤òÃ±¤Ê¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö°ÜÆ°¤ò¡ÈÃå¤³¤Ê¤¹¡É»þÂå¤Ø¡£¡×¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¡Ö¥¤¥¿¥ë¥â¥È¡×¡¢¥È¥ë¥³¤Î¡Ö¥¨¡¼¥×¥é¥¤¥À¡¼¡×¤È¡ÖRKS¡×¤Î3¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç10¼ïÎà¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢31¿§¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î»³²¼¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡£³¹¤Ë¤â»÷¹ç¤¦¡£Àß·×¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥í¥ê¥¹¡Ù¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¤Î¤Ç¼Ö¤ËÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¡£Äà¤ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Î¦¡Ê¤ª¤«¡Ë¤Ã¤Ñ¤ê¤äÏÑ´ß¤Ë¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Å¾¼Ö¤âÀ¸³è¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¾è¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¾¡Ìð¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢°ÂÁ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤«¤¹¤Æ¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤½¤³¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡£
¸µÆÁÅç¸©·Ù·º»ö¤Î½©»³Çî¹¯»á¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Þ¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¡£¿§¤òÊÑ¤¨¤ÆÇò¥Ð¥¤»ÅÍÍ¤Ë¤·¤Æ¾è¤ê¤¿¤¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£4·î¤«¤é¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Î°ãÈ¿¤Ë¤âÀÄÀÚÉä¤¬ÀÚ¤é¤ì¤ë¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¾è¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
MOBIPARK¤Î»³´ß»ËÌÀÂåÉ½¤Ï¡Ö°Â¿´¡¢°ÂÁ´¡¢Ë¡µ¬Å¬¹ç¤ÎE¡ÝBIKE¡ÊÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥ÈÉÕ¤¼«Å¾¼Ö¡Ë¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬»Ò¶¡¤µ¤ó¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤âÌÈµö¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡£Åö¼Ò¤¬°·¤¦¤Î¤ÏÁ´¤Æ¡¢ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥ÈÉÕ¤¼«Å¾¼Ö¤ÎÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤ÎË¡Î§¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤¬¡¢E¡ÝBIKE¤ÎÆüËÜ»ÅÍÍ¡£ÆüËÜ¤ÎE¡ÝBIKE»Ô¾ì¤Ë¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤òÃÛ¤¤¿¤¤¡£²æ¡¹¤Ï¹õ»Ò¤È¤·¤Æ°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£