富士急ハイランド「絶叫学割」開始・ワンデイパス割引 学生服着て「FUJIYAMA乗車人数 日本一チャレンジ」も【価格など概要】
富士急ハイランド（山梨県富士吉田市）は、学生向けの『春の絶叫学割キャンペーン』を2月7日にスタートした。4月5日まで実施する。
キャンペーンでは、かけがえのない学生時代の思い出をたくさん作ってもらおうと、大人ワンデイパスが通常より最大2300円安い「学割ワンデイパス」を販売する。中学生はもちろん、小学生も対象。また、「親子も学割ワンデイパス」を新発売する。
キャンペーン期間中はさまざまなイベントも企画。3月1日には“1時間で学生服を着て同一アトラクションに乗車した人数”の日本一を目指す「FUJIYAMA乗車人数 日本一チャレンジ」を開催する。
■富士急ハイランド『春の絶叫学割キャンペーン』
（1）学割ワンデイパス
販売期間：2026年2月2日（月）午後5時〜2026年4月5日（日）午後4時まで
利用期間：2026年2月7日（土）〜2026年4月5日（日）まで利用可能
料金
大学生・専門学校生：5500円（通常6000円〜7800円）
中高生：5100円（通常5500円〜7300円）
小学生：4100円（通常5000円〜4400円）
（2）親子も学割ワンデイパス
販売期間：2026年2月9日（月）午後5時〜2026年4月5日（日）午後4時まで
利用期間：2026年3月14日（土）〜2026年4月5日（日）まで利用可能
料金
大人：5800円（通常6000円〜7800円）
中高生：5100円（通常5500円〜7300円）
小学生：4100円（通常5000円〜4400円）
購入条件：高校生・中学生・小学生がいる家族に限る。大人区分だけでの購入はできない。
・FUJIYAMA乗車人数 日本一チャレンジ
富士急ハイランドの閉園後に学生服着用の参加者を募り、1時間で乗車した人数を計測。1月23日より事前募集。当日の飛び入り参加も可能。
開催日時：2026年3月1日（土）
アトラクション：FUJIYAMA
午後5時半〜 FUJIYAMA前で参加受付開始（※15時までに入園）
6時半頃 挑戦スタート
7時半頃 達成記念撮影会 ※予定
参加費：無料
目標達成：280人以上で達成
参加条件：学生服着用
乗車制限：身長制限110センチ以上・65歳以下
※学生でなくても参加できる
・オリジナル巨大ガチャでお得にもっと思い出づくり！
富士急ハイランドオリジナル巨大ガチャが、2月1日より内容がすべて「ペアセット」に仕様変更。期間中は友達と一緒に絶叫優先券や、戦慄迷宮利用券など当てて、お得に思い出づくりしてみては。
開催期間：2026年2月1日（日）〜4月5日（日）まで
利用料金：1回2000円（レジにて専用コイン購入もしくはキャッシュレスでの利用可能）
景品内容：ペア絶叫優先券、ペアワンデイパス、戦慄迷宮利用券のいずれかが
必ず当たる。その他富士急ハイランドグッズ入り。
