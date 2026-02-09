TWS¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê´Ú¹ñ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î°ìÌä°ìÅúÅþÃå¡ÖÂ£¤êÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWS¡Ê¥È¥¥¥¢¥¹¡Ë¤¬¡¢¤¤ç¤¦9Æü¸á¸å6»þ¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNice to see you again¡ÊKorean Ver.¡Ë¡×¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë°ìÌä°ìÅú¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷¤ò¤Þ¤È¤¤¡ÄTWS¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥«¥Ã¥È
¡¡8Æü¤ËHYBE LABELS YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡ÖNice to see you again¡ÊKorean Ver.¡Ë¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢ÀÄ½Õ±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê±ÇÁüÈþ¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¡Ö¶õ¤Ë²Ö²Ð¤¬ºé¤¤¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¡×¡ÖËÍ¤ÎÌ¾Á°¤òÊÂ¤Ù¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡×¤Ê¤É¾ð´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²Î»ì¤òÌÜ¤ÎÁ°¤ËÉÁ¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÁ¡ºÙ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¡¢³Ú¶Ê¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é¡¹¤·¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç42¡ÊSAI¡¿¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î¿´¤òºÆ¤Ó¤È¤¤á¤«¤»¤ëTWS¤Ï¡¢PLEDIS Entertainment¤òÄÌ¤¸¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ÚTWS°ìÌä°ìÅú¡Û
¡½¡½ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤Î´Ú¹ñ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÀµ¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡£
YOUNGJAE¡§42¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸À¸ì¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î°¦¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿42¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£²¿¤è¤ê¤â42¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ£¤êÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HANJIN¡§´Ú¹ñ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÖNice to see you again¡ÊKorean Ver.¡Ë¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Öplot twist¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤á¤¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÖËÍ¤¿¤Á¡×¤È¤¤¤¦´ñÀ×¤Ç´°À®¤·¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Î½é¡¹¤·¤¤¤È¤¤á¤¤¬¡¢º£¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
KYUNGMIN¡§´Ú¹ñ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Àè¤Ë´Ú¹ñ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿»þ¡¢42¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤âÇ®¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Áá¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç42¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½³Ú¶Ê¤Î´Õ¾Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡£
DOHOON¡§ºÇ½é¤Ë»Ï¤á¤¿»þ¤Î¥É¥¥É¥¤¹¤ë´¶¾ð¤¬ÁÉ¤ëÅÀ¤¬´Õ¾Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ªÃ¯¤À¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î½Ð²ñ¤¤¤Îµ²±¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©42¤Î³§¤µ¤ó¤¬TWS¤ò¸«¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»Ñ¡¢À¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤³¤Î¶Ê¤Ë¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î1Ç¯´Ö¡¢°ìÀ¸·üÌ¿³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖNice to see you again¡ÊKorean Ver.¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò´ð¤ËTWS¤À¤±¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¿¼¤¯¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
JIHOON¡§¡ÖNice to see you again¡ÊKorean Ver.¡Ë¡×¤Ï²Î»ì¤¬¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¶Ê¤Ç¤¹¡£¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²Î»ì¤òÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÄ¾´¶Åª¤ËÉ½¸½¤·¤¿¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¸«¤ë³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿TWS¤È42¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥á¥í¥Ç¥£¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤¦»þ¤Î¤È¤¤á¤¤¬¤è¤êÂç¤¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç6¿Í¤¬¶¦¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤â¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¡ÖNice to see you again¡ÊKorean Ver.¡Ë¡×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡£
YOUNGJAE¡§º£²ó¤Î¡ÖNice to see you again¡ÊKorean Ver.¡Ë¡×¤ÏTWS¤«¤é42¤Î³§¤µ¤ó¤ËÁ÷¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÀ¤ò¤è¤êºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤´¤È¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡ª42¤Î³§¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
KYUNGMIN¡§¥¤¥ó¥È¥íÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢42¤Î³§¤µ¤ó¤¬¸«¤¿¤é´î¤Ö¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤ä¡¢ËÍ¤¿¤Á¤À¤±¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹³Ú¤·¤¤Í×ÁÇ¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£3Àá¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×ÉôÊ¬¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡ÖNice to see you again¡ÊKorean Ver.¡Ë¡×¤ËºÇ¤â¹ç¤¦½Ö´Ö¤ò¿äÁ¦¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡£
SHINYU¡§É÷¾ð¤¢¤ëÌë¤Î³¹¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡ÖNice to see you again¡ÊKorean Ver.¡Ë¡×¤ò¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Îä¤¿¤¤Ìë¤Î¶õµ¤¤¬¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤Õ¤È¸«¾å¤²¤¿Ìë¶õ¤ÏÉáÃÊ¤è¤ê¤º¤Ã¤È¿¼¤¯Èþ¤·¤¯¿´¤Ë¶Á¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤¬Ê¿ËÞ¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤âÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
HANJIN¡§Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ±ó½Ð¤¹¤ë»þ¤Ë¤â¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡ª¡ÖNice to see you again¡ÊKorean Ver.¡Ë¡×¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ç¶»¤¬¤È¤¤á¤¯Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê1Æü¤ò¤â¤Ã¤Èµ±¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¤³¤Î¶Ê¤òÄ¹¤¯ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿42¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¡£
SHINYU¡§µìÀµ·î¤ÎÏ¢µÙÁ°¤Ë¡ÖNice to see you again¡ÊKorean Ver.¡Ë¡×¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÂ£¤êÊª¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
DOHOON¡§42¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤Î´Ú¹ñ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èþ¤·¤¤²Î»ì¤Î¡ÖNice to see you again¡ÊKorean Ver.¡Ë¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¶»¤¬¹âÌÄ¤ê¤Þ¤¹¡£
YOUNGJAE¡§¡ÖNice to see you again¡ÊKorean Ver.¡Ë¡×¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢42¤Ë¤è¤ë¡¢42¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£Çº¤ß¤ä¿´ÇÛ»ö¤ò¤Ò¤È¤Þ¤ºÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤º¤Ã¤È´¨¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖNice to see you again¡ÊKorean Ver.¡Ë¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â²¹¤«¤¤Åß¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
HANJIN¡§42¤Î³§¤µ¤ó¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¡ÖNice to see you again¡ÊKorean Ver.¡Ë¡×¤Î³èÆ°¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¡Ö½é¤á¤Æ¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¶»Ìö¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£TWS¤È42¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
JIHOON¡§Â¿¤¯¤Î42¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±¡¢µ±¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£TWS¤È42¤¬¡ÖËÍ¤¿¤Á¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¹¬¤»¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
KYUNGMIN¡§42¤Î³§¤µ¤ó¡ª¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Ã»¤¤³èÆ°¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆËÍ¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½2026Ç¯¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï¡£
SHINYU¡§¡ÖNice to see you again¡ÊKorean Ver.¡Ë¡×¤Ç42¤Î³§¤µ¤ó¤È2026Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¶¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âTWS¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
DOHOON¡§ºòÇ¯¤è¤ê°ìÁØ½¼¼Â¤·¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤·¡¢Ãå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëTWS¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
YOUNGJAE¡§2026Ç¯¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿TWS¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡ª
HANJIN¡§2026Ç¯¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¿·¤¿¤Ê»Ï¤Þ¤ê¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¶¯¤¤¿´¤ÇÊâ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢42¤È¶¦¤ËÄ¹¤¯µ²±¤Ë»Ä¤ë½Ö´Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿´¤ò¹þ¤á¤¿ÎÉ¤¤²»³Ú¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
JIHOON¡§2026Ç¯¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëºÇ½é¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ëµ±¤«¤·¤¤½Ö´Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
KYUNGMIN¡§2026Ç¯¤ÏËÍ¤¬À®¿Í¤¹¤ëÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ÈËö¤Ã»Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
