Å¨ÃÏ¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¡ª¡¡¥Ú¥Ã¥×¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀëÅÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤òÎ¨¤¤¤ë¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤¬¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤¬8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¡£74Ê¬¤Ë¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤ËÄ¾ÀÜ¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢84Ê¬¤Ë¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢90¡Ü3Ê¬¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬PK¤ò·è¤á¤Æ¡¢2¡Ý1¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSquawka¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤ÇÅ¨ÃÏ¡Ø¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢2004Ç¯°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤Î¤³¤È¤Ë¡£¤Ê¤ª¡¢º£µ¨¤ÏÂè11Àá¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜµòÃÏ¡Ø¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ç¤â3¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢89Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÁê¼ê¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØOPTA¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬PK¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï92Ê¬42ÉÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï2006¡Ý07¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬¡Ø¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ù¤ÇÃ¥¤Ã¤¿ºÇ¤âÃÙ¤¤·è¾¡ÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·àÅª¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿»î¹ç¸å¡¢¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀëÅÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·ãÆ®¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ°È¾¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸åÈ¾¤Ï¾¯¤·Àª¤¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤è¤ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤È¤Æ¤â¾Ã¶ËÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¤ËÆ³¤«¤ì¤ÆÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤Ï¤½¤³¤Ë¤¢¤ê¡¢Á°È¾¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸åÈ¾¤Ï¾¯¤·Èè¤ì¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¥Þ¥ë¡Ê¡¦¥Þ¥ë¥à¡¼¥·¥å¡Ë¤È¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¾Ã¶ËÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¶ìÀï¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±ÅÀÃÆ¤òµó¤²¤¿B¡¦¥·¥¦¥Ð¤Ë¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤Ï»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Î1¿Í¤À¡£´°àú¤Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÈà¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ê¤ó¤À¡£Èà¤Î¹×¸¥¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î1¿Í¤À¤è¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
