Ï¡çÖ»á¡¢ÃæÆ»»´ÇÔ·ë²Ì¤Ë¡Ö¸À¤¤Ìõ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅê¹Æ¡¡¡Öº£Ä«¤â¡¢Ãç´Ö¤Ï±Ø¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÏ¡çÖ»á¤¬£¹Æü¡¢£Ø¤ò¹¹¿·¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ç·ëÅÞ¤µ¤ì¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤¬½°±¡Áª¤Ç»´ÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡Ö¤³¤ì¤À¤±¸·¤·¤¤·ë²Ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸À¤¤Ìõ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É»×¤¤¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÆ»¤Ï½°±¡Áª¤Ç»´ÇÔ¡£½ÅÄÃ¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤¬¼¡¡¹¤ÈÍîÁª¤¹¤ë´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¡çÖ»á¤Ï¡ÖÁíÁªµó¤Î·ë²Ì¤ò¡¢¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¸·¤·¤¤·ë²Ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸À¤¤Ìõ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼õ¤±¤È¤á¡£¡ÖÀ¸³è¼Ô¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¯¼£¤ò¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¡£·Ç¤²¤Æ¤¤¿À¯ºö¡£¤½¤Î¼´¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ä«¤â¡¢Ãç´Ö¤Ï±Ø¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸·¤·¤¤¸½¾õ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿Ãç´Ö¤ò»×¤¤¡Ö¹ñÌ±¤¬²¼¤·¤¿¿³È½¤Î¤â¤È¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤¬¤É¤ó¤ÊË¡°Æ¤ò½Ð¤¹¤Î¤«¡£½°µÄ±¡¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢¹ñÌ±¤Î¹¬¤»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¡£°ú¤Â³¤¡¢»²µÄ±¡¤«¤é¡£ÃúÇ«¤Ë¡¢¸·¤·¤¯¡¢¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö²¼¤ò¸«¤º¡¢Á°¤Ë¡£¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£