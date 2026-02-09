Éã¤ÏÇ¯¶â¼õµë¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢µëÍ¿¼ýÆþ¤¬¡Ö80Ëü±ß¡×¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¿½¹ðÉÔÍ×¡×¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ç¯¶â¼õµë¼Ô¤Î¡Ö³ÎÄê¿½¹ðÉÔÍ×À©ÅÙ¡×¤È¤Ï
Ç¯¶â¼õµë¼Ô¤Î³ÎÄê¿½¹ðÉÔÍ×À©ÅÙ¤È¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¾ì¹ç¤Ë¡¢½êÆÀÀÇ¤ª¤è¤ÓÉü¶½ÆÃÊÌ½êÆÀÀÇ¡Ê°Ê²¼½êÆÀÀÇÅù¡Ë¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜ¹Êó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢³ÎÄê¿½¹ðÉÔÍ×À©ÅÙ¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ë¿Í¤Ï°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤â³ºÅö¤¹¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¦¸øÅªÇ¯¶âÅù¤Î¼ýÆþ¶â³Û¤Î¹ç·×³Û¤¬400Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¡¢¤½¤Î¸øÅªÇ¯¶âÅù¤ÎÁ´Éô¤¬¸»ÀôÄ§¼ý¤ÎÂÐ¾Ý
¡¦¸øÅªÇ¯¶âÅù¤Ë·¸¤ë»¨½êÆÀ°Ê³°¤Î½êÆÀ¶â³Û¤¬20Ëü±ß°Ê²¼
¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡Ö¸øÅªÇ¯¶âÅù¡×¤È¤Ï¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤äÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ê¤É¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸øÅªÇ¯¶âÅù¤Ë·¸¤ë»¨½êÆÀ°Ê³°¤Î½êÆÀ¡×¤Ë¤Ï¡¢µëÍ¿½êÆÀ¤ä»ö¶È½êÆÀ¡¢ÉÔÆ°»º½êÆÀ¤Î¤Û¤«¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶â¤äÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎËþ´üÊÖÌá¶â¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç¯¶â°Ê³°¤Ë¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤½¤Î½êÆÀ¶â³Û¤¬20Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³ÎÄê¿½¹ðÉÔÍ×À©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡Ö¿½¹ð¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¡×¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¿½¹ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Ê¤É¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ½êÆÀÀÇ¤Î´ÔÉÕ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µëÍ¿¼ýÆþ80Ëü±ß¤Ï¡Ö¿½¹ðÉÔÍ×¡×¤ÎÈÏ°Ï¤«
º£²ó¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Ä¤Ä¡¢µëÍ¿¼ýÆþ¤¬80Ëü±ß¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ðÉÔÍ×À©ÅÙ¤ÎÈ½Äê¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¡ÖµëÍ¿¼ýÆþ¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖµëÍ¿½êÆÀ¡×¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
µëÍ¿½êÆÀ¤Ï¡¢µëÍ¿¼ýÆþ¡Ê¸»ÀôÄ§¼ýÁ°¤Î¶â³Û¡Ë¤«¤éµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹ñÀÇÄ£¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÎáÏÂ7Ç¯Ê¬°Ê¹ß¤ÎµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü³Û¤Ï¡¢µëÍ¿Åù¤Î¼ýÆþ¶â³Û¤¬190Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Î¾ì¹ç65Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢µëÍ¿¼ýÆþ¤¬80Ëü±ß¤Ç¤ÏµëÍ¿½êÆÀ¤Ï15Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤Û¤«¤ËÉÔÆ°»º½êÆÀ¤äËþ´üÊÖÌá¶â¤Ê¤É¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö¸øÅªÇ¯¶âÅù¤Ë·¸¤ë»¨½êÆÀ°Ê³°¤Î½êÆÀ¶â³Û¡×¤Ï20Ëü±ß°Ê²¼¤Ë¼ý¤Þ¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÎÍ×·ï¤âËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢³ÎÄê¿½¹ðÉÔÍ×À©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿½¹ðÉÔÍ×¤Ç¤âÃí°Õ¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
³ÎÄê¿½¹ðÉÔÍ×À©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«Ãí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢½»Ì±ÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½êÆÀÀÇÅù¤È¤ÏÊÌ¤Ë¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½êÆÀÀÇÅù¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤«¤é½»Ì±ÀÇ¤Î¿½¹ð¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î°ÆÆâ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü¤ä°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Ê¤É¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀÇ¶â¤¬Ìá¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿½¹ðÉÔÍ×À©ÅÙ¤Ï¡ÖµÁÌ³¤òÌÈ½ü¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¿½¹ð¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬É¬¤ºÆÀ¤Ë¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¯¶â¼õµë¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¸øÅªÇ¯¶âÅù¤Î¼ýÆþ¤¬¹ç·×400Ëü±ß°Ê²¼¤«¤ÄÁ´Éô¤¬¸»ÀôÄ§¼ýÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¸øÅªÇ¯¶âÅù¤Ë·¸¤ë»¨½êÆÀ°Ê³°¤Î½êÆÀ¶â³Û¤¬20Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö³ÎÄê¿½¹ðÉÔÍ×À©ÅÙ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µëÍ¿¼ýÆþ¤¬80Ëü±ß¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢µëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢µëÍ¿½êÆÀ¤¬20Ëü±ß°Ê²¼¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢½»Ì±ÀÇ¤Î°·¤¤¤ä¡¢´ÔÉÕ¿½¹ð¤ÎÍ×ÈÝ¤Ê¤É¤ÏÊÌÅÓ¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£À©ÅÙ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Ç¯¶â¤ÈµëÍ¿¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼ýÆþ¤Î¶â³Û¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½êÆÀ¶èÊ¬¤ä¹µ½ü¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¿½¹ð¤ÎÍ×ÈÝ¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
