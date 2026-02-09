Â©»Ò¤Î¡ÖÂç³Ø»ØÄê¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¡×¤¬¡È20Ëü±ß¡É¤Ç¶ÄÅ·¡ª É×¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¤é10Ëü±ß¤ÇÇã¤¨¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÝ¾Ú¤â¤¢¤ë¤Ê¤é¡È»ØÄê¥Ñ¥½¥³¥ó¡É¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¤«¡© ¹ØÆþ¤¹¤Ù¤¤«¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÎÇ§
¥Ïー¥É¥¦¥¨¥¢Âå¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö°Â¿´ÎÁ¡×
Âç³ØÀ¸¶¨¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë20Ëü±ß¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¡¢ÎÌÈÎÅ¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë10Ëü±ß¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î²Á³Êº¹¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤éÍè¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»Ô¾ì¤Î10Ëü±ß¥¯¥é¥¹¤Î¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö¥áー¥«ーÊÝ¾Ú1Ç¯¡×¤¬É¸½à¤Ç¡¢Íî²¼¤ä¿å¤Ì¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥æー¥¶ー¤Î²á¼º¡×¤Ë¤è¤ë¸Î¾ã¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Âç³Ø¿ä¾©¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ·øÏ´À¤Î¹â¤¤¥Ùー¥¹¥â¥Ç¥ë¡Ê¸µ¡¹15～18Ëü±ßÄøÅÙ¤Î·ÚÎÌ¤ÇÂÑµ×À¤Î¹â¤¤µ¡¼ï¡Ë
2. 4Ç¯´Ö¤Î¥áー¥«ーÊÝ¾Ú³ÈÄ¥¡Êºß³Ø´ü´ÖÃæ¤Î¼«Á³¸Î¾ã¤ËÂÐ±þ¡Ë
3. Æ°»ºÊä½þ¡ÊÍî²¼¡¦¿å¤Ì¤ì¤Ê¤É²á¼º¤Ë¤è¤ëÇËÂ»¤â½¤ÍýÂÐ¾Ý¡Ë
4. ÂåÂØµ¡¤ÎÂ¨ÆüÂß½Ð¡Ê½¤Íý´ü´ÖÃæ¤â³Ø½¬¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¡Ë
»ÔÈÎÉÊ¤ÇÆ±ÍÍ¤Î4Ç¯´ÖÊÝ¾Ú¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¡¢2～4Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÄÉ²ÃÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ïー¥É¥¦¥¨¥¢Âå¶â10Ëü±ß¡Ü³ÈÄ¥ÊÝ¾Ú3Ëü±ßÄøÅÙ¡á13Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Âç³Ø¿ä¾©²Á³Ê¡Ê20Ëü±ß¡Ë¤È¤Îº¹³Û¤Ï7Ëü±ßÄøÅÙ¤Ë½Ì¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îº¹³Û¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤«¤¬È½ÃÇ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆ±¤¸¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¤é10Ëü±ß¡×¤ÎÍî¤È¤··ê¤È½¤Íý»ö°Æ¤Î¥³¥¹¥È
¡ÖÆ±¤¸¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ú¥Ã¥¯Èæ³Ó¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖIntel Core i5¡×¡Ö¥á¥â¥ê16GB¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×¥Ñー¥Ä¤ÎÀÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Ú¥Ã¥¯É½¤Ë¸½¤ì¤Ë¤¯¤¤Í×ÁÇ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢10Ëü±ß°Ê²¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏËÜÂÎ½ÅÎÌ¤¬1.5～2¥¥í¥°¥é¥à¶á¤¯¤¢¤ë¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËèÆüÂç³Ø¤Ë»ý»²¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢1¥¥í¥°¥é¥à¤òÄ¶¤¨¤ëÃ¼Ëö¤ÏÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¡¢Âç³ØÀ¸¶¨¤Î¿ä¾©µ¡¤Ë¤Ï¡¢1¥¥í¥°¥é¥àÁ°¸å¤Î·ÚÎÌ¥â¥Ç¥ë¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸Î¾ã»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢±Õ¾½¸ò´¹¤Ç2～6Ëü±ß¡¢¥ー¥Üー¥É¸ò´¹¤Ç¤Ï2～3Ëü±ß°Ê¾å¤Î½¤ÍýÈñ¤¬¼ÂÈñÀÁµá¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÂÎ¤ò10Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¡¢°ìÅÙ¸Î¾ã¤¹¤ì¤ÐÁí³Û¤Ï¿ä¾©¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±Åù°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º¹³Û¤Ï½¤ÍýÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¥×ー¥ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¡¢¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âç³Ø»ØÄê¥â¥Ç¥ë¤ò¹ØÆþ¤¹¤Ù¤ÁØ¡¦»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤Ç½½Ê¬¤ÊÁØ¤Î¶³¦Àþ
°Ê¾å¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢Âç³Ø»ØÄê¥â¥Ç¥ë¤È»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤«¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢Âç³Ø»ØÄê¡ÊÀ¸¶¨¡Ë¥â¥Ç¥ë¤ò¹ØÆþ¤¹¤Ù¤ÁØ¤Ï°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¼«ÎÏ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç
¡¦4Ç¯´Ö¤ÎÁí»Ù½Ð¤ò¸ÇÄê²½¤·¤¿¤¤¾ì¹ç
¡¦ËèÆü¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯
¼«ÎÏ¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë²ò·è¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³ØÆâ¤ÎÂÐÌÌ¥µ¥Ýー¥È¤ÏÂç¤¤Ê°Â¿´ºàÎÁ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½é´üÅê»ñ¤³¤½¤«¤µ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢Í½´ü¤»¤Ì½¤ÍýÈñ¤òËÉ¤¤¤Ç4Ç¯´Ö¤ÎÁí»Ù½Ð¤ò¸ÇÄê²½¤Ç¤¤ëÅÀ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢»ý¤Á±¿¤ÖÉÑÅÙ¤¬¹â¤¯¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ëÍý·Ï³ØÀ¸¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢¼ê¸ü¤¤ÊÝ¸±¤ÈÀÇ½¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤¿»ØÄê¥â¥Ç¥ë¤¬¹çÍýÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼¡¤Ë¡¢»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¡Ê10Ëü±ßÁ°¸å¡Ë¤ÇÂåÍÑ¤·¤Æ¤â¤è¤¤ÁØ¤Ï°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ïー¥É¥¦¥¨¥¢¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë
¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î»ý¤Á±¿¤ÓÉÑÅÙ¤¬Äã¤¤
¥È¥é¥Ö¥ë»þ¤Ë¼«ÎÏ¤ä²ÈÂ²¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯Íî²¼¥ê¥¹¥¯Åù¤¬Äã¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤Ç½½Ê¬¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
Âç³Ø»ØÄê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ï¡Ö¹ØÆþ²Á³Ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö4Ç¯´Ö¤ÎÁíÊÝÍ¥³¥¹¥È¡×¤ÇÈ½ÃÇ¤ò
¡Ö20Ëü±ß¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¡×¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È¶Ã¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖËÜÂÎÂå¶â¡Ü4Ç¯Ê¬¤Î½¤ÍýÈñÁ°Ê§¤¤¡ÊÊÝ¸±¡Ë¡Ü¥µ¥Ýー¥È¿Í·ïÈñ¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²Á³Ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢¼«¿È¤Ç¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ä¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥µ¥Ýー¥È¤òÃ´¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¡¢20Ëü±ß¤ÎÂç³Ø»ØÄê¥â¥Ç¥ë¤Ï4Ç¯´Ö¤Î°Â¿´¤òÇã¤¦¡ÖÉ¬Í×·ÐÈñ¡×¤È¤·¤Æ¡¢·è¤·¤ÆÉÔÅö¤Ë¹â¤¤¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÌÜÀè¤Î²Á³Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢4Ç¯´Ö¥Èー¥¿¥ë¤Ç¤Î¥³¥¹¥È¤È¥ê¥¹¥¯¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¤É¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÇã¤¦¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
