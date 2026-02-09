¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¤¬AI¤ËÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¡¢¡ÖAmazon Alexa+¡×CM¤¬¸ø³« ¨¡ ºÊ¥¨¥ë¥µ¡¦¥Ñ¥¿¥ー¤È¶¦±é
¡ÊMCU¡Ë¤Î¥½ーÌò¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¤ÈºÊ¥¨¥ë¥µ¡¦¥Ñ¥¿¥ー¤¬¶¦±é¤¹¤ëAmazon Alexa+¤Î¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£NFL¤Î²¦¼Ô·èÄêÀï¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ü¥¦¥ë¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¥Ñ¥¿¥ー¤¬¥³ー¥Òー¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡Ö²ñµÄ¤Î»þ´Ö¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£5Ê¬¤Ç¼Ö¤¬Íè¤Þ¤¹¡×¤È¥Æー¥Ö¥ë¾å¤ÎAlexa+¤¬½÷À¤ÎÀ¼¤Ç¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÄÌÃÎ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¡Ö¸«¤Æ¡¢¤³¤Î¾®¤µ¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤À¸¤Êª¡£Äí¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¤Ê¤¼¤«¼Ø¤òÊá¤Þ¤¨¤¿¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¤¬¤´µ¡·ù¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Alexa+¤¬¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ø¤Ç¤¹¤Í¡¢¥¯¥ê¥¹¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤Ï¡ª¡© Èà½÷¤Ï¤³¤³¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡¢´°Á´¤ÊAI¤À¡×¤È¸å¤º¤µ¤ê¡£¡Ö¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ò»¦¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¾¡×¤È¶¼°Ò¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÊýË¡¤Ç¤À¤è¡×¤È¿È¹½¤¨¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥´¥ßÈ¢¤ò¥¬¥ìー¥¸¤ËÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Alexa+¤Ï¡Ö¥É¥¢¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ë¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èº¸¤Ë¤º¤é¤·¤Æ¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤¬Àª¤¤ÎÉ¤¯Íî¤Á¤Æ¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Äí¤Î¥×ー¥ë¤Ç±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡Ö±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¥«¥Ðー¤¬ÊÄ¤Þ¤ê¡¢¿åÃæ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤«¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö²ÙÊª¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÌîÀ¸¤Î¥¯¥Þ¡£ÁÇ¼ê¤Ç±þÀï¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤ÏAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Î¡Ø¥«¥ó¥Õー¡¦¥Ñ¥ó¥À¡Ù¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Alexa+¤¬Éô²°¤Î¥·¥§ー¥É¤ò²¼¤²¡¢ÃÈÏ§¤Ë²Ð¤òÅô¤¹¤ÈÂçÇúÈ¯¤¬µ¯¤³¤ê¨¡¨¡¡£
¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤¹¤®¤ëÁÛÁü¤ò¡¢¥Ñ¥¿¥ー¤Ï¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤è¡×¤È·Ú¤¯¤¢¤·¤é¤¦¤È¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¼Ö¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¡£ºÊ¤¬½Ð¤«¤±¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¤¬¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢Alexa+¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤òÍ½Ìó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¥·¥Ê¥â¥ó¡¦¥¹¥¯¥é¥Ö¤â¤Ä¤±¤Æ¡×¤ÈÄó°Æ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¤â¡¢¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¡© ¥·¥Ê¥â¥ó¡¦¥¹¥¯¥é¥ÖÂç¹¥¤¤À¤è¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎCM¤Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¤¬Alexa+¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë»îÎý¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¡Ê¤È¤¤¤¦ÁÛÁü¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
