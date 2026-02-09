2児の母・石川梨華「子供達に好評」な食べ応え肉料理披露「愛情もボリュームもたっぷり」「いい匂いしてきそう」と反響
【モデルプレス＝2026/02/09】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が2月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちに好評だったという手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳元モー娘。「いい匂いしてきそう」子供達に好評だったミートボール料理
石川は「今夜はミートボール」とつづり、手料理の写真を投稿。たっぷりしたボリュームのミートボールで、きれいに並べてフライパンで焼いている様子と、トマトソースの中でたくさんのミートボールをがグツグツと煮えている様子を公開しており「子供達に好評で嬉しい」と喜びの声を添えている。
この投稿に、ファンからは「よだれ出る」「いい匂いしてきそう」「真似したい」「愛情もボリュームもたっぷり」「ソースも美味しそう」「食べさせて」といった声が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
