¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡×¤Ç¤³¤ÎÈþ¤·¤µ¡ª¡©¡¡¥¹¥¸¡¢¤µ¤¹¤¬½÷Í¥¤È¸À¤ï¤·¤á¤ëÅ·Á³ÈþËÆ¤ËÃíÌÜ

½÷Í¥¡¦¥¹¥¸¤ÎSNSÅê¹Æ¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¸¤Ï2·î8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¥¹¥¸
¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤ß¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥Ð¥ì¥¨¤Î´ðÁÃ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»×¤ï¤»¤ë½ÀÆðÀ¤Î¹â¤¤¥Ý¡¼¥º¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤È¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬1ËçÌÜ¤À¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤Û¤Ü¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡×¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢È©¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤äÀ°¤Ã¤¿´éÎ©¤Á¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£²áÅÙ¤Ê±é½Ð¤ä¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¼«Á³ÂÎ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬½÷Í¥¤È¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£²Ú¤ä¤«¤ÊºîÉÊ³èÆ°¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢ÃÏÆ»¤Ê¿ÈÂÎºî¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ëÅê¹Æ¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡þ¥¹¥¸ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1994Ç¯10·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2010Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖmissA¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢K-POP³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£2011Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥ê¡¼¥à¥Ï¥¤¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÆÃ¤Ë2012Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø·úÃÛ³Ø³µÏÀ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡È¹ñÌ±¤Î½éÎø¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¡£2017Ç¯12·î¤ÎmissA²ò»¶¸å¤â½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¯¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¶å²È¤Î½ñ¡Ù¡ØVagabond/¥Ð¥¬¥Ü¥ó¥É¡Ù¡Ø¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡§Ì´¤ÎÈâ¡Ù¡Ø¥¢¥ó¥Ê¡Ù¡Ø¥¤¡¦¥É¥¥¥Ê!¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø²Ö¡¢¹á¤ë²Î¡Ù¡ØÇòÆ¬»³ÂçÊ®²Ð¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£