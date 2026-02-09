黒ねこデザインのポーチ･ケース･付箋をセットにした「黒ねこまみれ2026」数量限定で発売【カフェ･ベローチェ】

『カフェ･ベローチェ』は、2月22日「猫の日」に合わせた記念キャンペーンを実施している。第1弾として、2月5日に全国の店舗とオンラインストアで「黒ねこエコバッグ2026」を新発売した。

今回第2弾として、2月19日から全国の店舗とオンラインストアで「黒ねこまみれ2026」を数量限定で新発売する。黒ねこマルチポーチ･黒ねこA4マルチケース･黒ねこマスキング付箋の3点がセットになったオリジナルグッズ。

【「黒ねこまみれ2026」の画像はこちら】黒ねこの耳としっぽが付いたマルチポーチ&ケース、マスキング付箋をセットに

〈黒ねこまみれ2026 商品概要〉

【セット内容】

･黒ねこマルチポーチ(幅約17cm×縦約12cm×マチ約6cm)

･黒ねこA4マルチケース(幅約25.5cm×高さ約35cm)

･黒ねこマスキング付箋(縦約12cm×横約5.5cm)

【価格】

3,800円(税込)

【販売場所/開始日時】

･全国の店舗/2026年2月19日〜

･オンラインストア/2026年2月19日20時〜

〈マルチポーチとケースには黒ねこの耳としっぽ付き〉

黒ねこマルチポーチは、マチ幅6cmの厚みがあり、収納力に優れたデザイン。180度大きく開く構造で、中身をひと目で確認できる。チャック付きのメッシュ仕切りも備えており、充電ケーブルなどのガジェット類の収納はもちろん、文房具や旅行用のメイクポーチとしても活躍する。サイドにはケーブルを通せるケーブルポートを搭載し、モバイルバッテリーを収納したままスマートフォンを充電できる。

黒ねこA4マルチケースは、A4サイズのクリアファイルに加え、13〜14インチのノートPCが収納可能。内側は中身が見やすいメッシュ仕様で、書類やPC周辺アイテムをすっきり整理できる。

いずれも黒ねこの耳としっぽが付いたデザインに仕上げた。

〈コンプリートセットが当たるSNSキャンペーンも〉

2026年2月9日〜2月16日の期間中、『カフェ･ベローチェ』公式Xで、「猫の日」記念グッズのコンプリートセットが当たるキャンペーンを実施する。

『カフェ･ベローチェ』公式Xアカウント(@PR_VELOCE)をフォローし、対象投稿を引用リポストすることで参加。抽選で22人に「黒ねこエコバッグ2026」4品(全4色)と「黒ねこまみれ2026」セット1品の、計7点をプレゼントする。

