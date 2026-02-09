「アズールレーン」より知性全開スタイルの「Z23 哲学講師」がフィギュア化艤装無しの簡易スタイルの「TF edition」も登場
【アズールレーン Z23 哲学講師】 6月 発売予定 価格：24,200円 【アズールレーン Z23 哲学講師 TF edition】 6月 発売予定 価格：22,000円
(C) 2017 Manjuu Co.，Ltd. ＆ YongShi Co.，Ltd. All Rights Reserved.
ミメヨイは、フィギュア「アズールレーン Z23 哲学講師」を6月に発売する。価格は通常版が24,200円、TF editionが22,000円。
本商品はゲーム「アズールレーン」に登場する「Z23」を着せ替えスキン「哲学講師」の姿で1/7スケールフィギュア化したもの。キリッとした表情に、スラッとしたプロポーション、黒を基調にした講師衣装をカッコよく着こなした姿が再現されている。
通常版ではアームにモニターが付いた艤装、眼鏡無しのお顔、台座は黒を基調としたアクリルプレートが付属する。
アズールレーン Z23 哲学講師
6月 発売予定
価格：24,200円
スケール：1/7
アズールレーン Z23 哲学講師 TF edition
6月 発売予定
価格：22,000円
スケール：1/7
(C)2017 Yostar， Inc. All Rights Reserved.