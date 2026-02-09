【アズールレーン Z23 哲学講師】 6月 発売予定 価格：24,200円 【アズールレーン Z23 哲学講師 TF edition】 6月 発売予定 価格：22,000円

ミメヨイは、フィギュア「アズールレーン Z23 哲学講師」を6月に発売する。価格は通常版が24,200円、TF editionが22,000円。

本商品はゲーム「アズールレーン」に登場する「Z23」を着せ替えスキン「哲学講師」の姿で1/7スケールフィギュア化したもの。キリッとした表情に、スラッとしたプロポーション、黒を基調にした講師衣装をカッコよく着こなした姿が再現されている。

通常版ではアームにモニターが付いた艤装、眼鏡無しのお顔、台座は黒を基調としたアクリルプレートが付属する。

アズールレーン Z23 哲学講師

6月 発売予定

価格：24,200円

スケール：1/7

アズールレーン Z23 哲学講師 TF edition

6月 発売予定

価格：22,000円

スケール：1/7

(C) 2017 Manjuu Co.，Ltd. ＆ YongShi Co.，Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar， Inc. All Rights Reserved.