Â¼À¥¿´³ñ¡¢¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯£±£²£¶£°¡×¤ËÀ®¸ù¡Ä¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢Í½Áª¤Ç¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï£¸Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢½÷»ÒÍ½Áª¤¬£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°²óÂç²ñÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÂ¼À¥¿´³ñ¡Ê¤³¤³¤â¡Ë¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬£±£·£±¡¦£²£µÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ£²°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡£¿¼ÅÄçýè½¡Ê¥ä¥Þ¥¼¥ó¡Ë¤¬£µ°Ì¡¢´äÞ¼Îï³Ú¡Ê¥Ð¡¼¥È¥ó¡Ë¤¬£·°Ì¡¢ÎëÌÚË¨¡¹¡Ê¥¥é¥é¥¯¥¨¥¹¥È¥¯¡Ë¤¬£¸°Ì¤Ç¡¢ÆüËÜÀª¤ÏÁ´°÷¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡³Î¼Â¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤ÆÎÉ¤¤Î®¤ì¤òºî¤ê¤¿¤¤Í½Áª£±²óÌÜ¡£Â¼À¥¤¬Áª¤ó¤Àµ»¤Ï¡ÖÂç²ñ¤Ç½Ð¤¹¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¹âÆñÅÙ¤Î¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯£±£²£¶£°¡×¡Ê½Ä£³²óÅ¾¡¢²££³²óÅ¾È¾¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø¼°Îý½¬¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤È¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¡¢¤³¤Î¥¨¥¢¤Ç¡ÖÀäÂÐ¤Ë¡ÊÍ½Áª¡Ë£±²óÌÜ¤ÇÎ©¤Ä¤¾¡×¤È¹¶¤á¤Î³ê¤ê¤ò´Ó¤¤¤¿¡££¸£¶¡¦£²£µÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¤ÆÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¥ê¥¹¥¯¾µÃÎ¤ÇÄ©¤ó¤ÀÂçµ»¤ÎÀ®¸ù¤ò¼ê»Ï¤á¤Ë¡¢»Ä¤ë£²²ó¤â´í¤Ê¤²¤Ê¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡Á°Ìë¤ÏÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¤ò´ÑÀï¡£ÆüËÜÀª¤Î¶â¡¢¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±¤¤Ç¯¤Î¡ÊÌÚÂ¼¡Ë°ªÍè¡Ê¤¤é¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤ÆÂº·É¤·¤«¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÈ¯Ê³ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±·î¤Ï¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¾Þ¶âÂç²ñ¡Ö£Ø¥²¡¼¥à¥º¡×¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤âÀ©¤·¡¢¡Öµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤ÏÀä¹¥Ä´¤Ç¤¹¡×¤ÈÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ£²ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡££±£·ºÐ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Åßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜ½÷»ÒºÇÇ¯¾¯¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â¼À¥¡£¡Öº£²ó¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¾Ð´é¤ÇÆüËÜ¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤½¤Î´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤Þ¤ëÍ½Áª¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¾®ÂôÍýµ®¡Ë