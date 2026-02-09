¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤Î¾ò·ï¡ÖÇ¯¼ý180Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Î¼ýÆþ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ºÊ¤¬É×¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ë¾ì¹ç¤ÎÇ¯¼ý·×»»¤Ë¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±¶â¤ÏÆþ¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±¶â¤ò¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤êÊ¬³ä¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤Î¼ýÆþ¤ÎÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤ò°ì»þ¶â¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¤â¡¢¡ÖÇ¯´Ö¤Î¼ýÆþ¡×¤È¤·¤Æ¼è¤ê°·¤¦¤³¤È¤¬ÂÅÅö¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç°¤Î¤¿¤á¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¤â³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
A¡§¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Î¼ýÆþ¤âÇ¯¼ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹ÇÛ¶ö¼Ô¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¡ÖÇ¯´Ö¤Î¼ýÆþ³Û¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÇ¯´Ö¤Î¼ýÆþ¡×¤È¤Ï¡¢Ç§Äê»þÅÀ¤Ç¤Î¡Ö¹±¾ïÅª¤Ê¼ýÆþ¡×¤Î¾õ¶·¤Ç·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤È¤µ¤ì¡¢²¸µë¡¢Ç¯¶â¤äµëÍ¿½êÆÀ¡¢½ýÉÂ¼êÅö¶â¡¢¼º¶ÈµëÉÕ¶â¡¢»ñ»º½êÆÀÅù¤Î¼ýÆþ¤Ç¡¢·ÑÂ³¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬Á´¤Æ´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
