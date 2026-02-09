情熱的な赤が街を染める！

ファッションデザイナーのドン小西さんが自身のSNSで公開した、真っ赤なアウディが大きな話題を呼んでいます。

2000万円級といわれるその正体は、スーパーカーの性能を誇るアウディの最高峰「R8スパイダー V10」（初代）です。

【画像】超カッコいい！ 「ドン小西」が乗る「2000万円超え“高級外車”」を画像で見る！

鮮烈な赤いボディをさらりと着こなすドン小西さんの姿に、ファンからは「素敵すぎる」「さすがのセンス」といった称賛の声が相次いでいます。

情熱的なカラーに彩られた、走る芸術品の魅力に迫ります。

独自のファッション哲学を持ち、常に時代の最先端を歩み続けてきたドン小西さんが相棒として選んだのは、ドイツの職人魂が宿るアウディのフラッグシップスポーツ、R8スパイダー V10でした。

R8は、ル・マン24時間耐久レースで数々の勝利を収めたレーシングカーのテクノロジーを市販車にフィードバックした、ブランドの象徴といえる存在です。

2006年に初代が登場して以来、その洗練されたスタイルと圧倒的なパワーで世界中のセレブリティを虜にしてきました。

ドン小西さんが披露した愛車は、周囲の視線を一瞬で奪うような鮮烈なレッドに彩られています。

初代R8は、ランボルギーニ「ガヤルド」と基本骨格を共有する兄弟車としても知られていますが、あえてイタリアンスーパーカーのような情熱的な赤をアウディで選ぶ点に、ドン小西さんらしい遊び心とセンスを感じさせます。

オープンモデルであるスパイダーは、ボタン一つで屋根を開閉でき、V型10気筒エンジンの咆哮をダイレクトに感じながら走れる、まさに贅沢を極めた一台です。

スペックに目を向けると、このR8スパイダーがいかにパワフルな設計であるかが分かります。

心臓部には 5.2リッターV型10気筒自然吸気エンジンが搭載されています。

最新のスポーツカーがターボ化や電動化へ進むなか、高回転まで一気に吹き上がる自然吸気のV10エンジンは、今や絶滅危惧種ともいえる極めて貴重な存在です。最高出力は500psを超え、停止状態から時速100キロまで4.1秒強で到達する加速性能は、まさにスーパーカーそのものといえるでしょう。

このドン小西さんの愛車公開に対し、SNSを中心としたインターネット上ではさまざまな声が寄せられていました。

投稿を見たユーザーからは「ドンさん、真っ赤なアウディ R8が似合いすぎていて眩しいです。2000万円級の車をこれほど自然に着こなせるのは、やはり一流のセンスがあるからですね」といった、本人のキャラクターと鮮やかな赤いボディのマッチングを「ステキすぎる」と称えるコメントが多く寄せられています。

なかでも、カラーチョイスの妙について「この赤はドンさんにしか乗りこなせない。シルバーや黒ではなく、あえてこの鮮烈な赤を選ぶところにファッションデザイナーとしてのプライドを感じる」といった、ドン小西さんの美学に共感するコメントも見受けられました。

クルマ好きのファンからも「V10エンジンの官能的なサウンドを、この赤いスパイダーで奏でるのは最高に贅沢だ。一度でいいから助手席に乗ってみたい」という、憧れを込めたメッセージが届いています。

移り変わる流行の中でも決して色褪せることのない、本物だけが持つ輝きを、ドン小西さんは自らの愛車選びを通じて鮮やかに証明し続けています。