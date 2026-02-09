¡ÖÊü½Ð¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¥¹¥È¥é¥¤¥·è¹Ô¤ÎC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¢¡È¥µ¥¦¥¸Ã¦½Ð¡É¤Ê¤é¤É¤³¤Ø¡© ±Ñ»æ¤¬µó¤²¤¿£µ¤Ä¤Î°ÜÀÒÀè¸õÊä¡¢ºÇ¤â²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÉüµ¢¡×
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬º£²Æ¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤òÎ¥¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤È¤Î°ÜÀÒÀïÎ¬¤ò½ä¤ëÂÐÎ©¤Ë¤è¤ê¡¢°ÛÎã¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡¡±Ñ»æ¡ØTHE Sun¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢41ºÐFW¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥µ¥¦¥¸¸ø¶¦Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬½êÍ¤¹¤ë¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¡¢¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤ÎÊä¶¯¥ì¥Ù¥ë¤ËÉÔËþ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë£±·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¼çÍ×¥ê¡¼¥°¤«¤é¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë·ãÅÜ¡£¤µ¤é¤Ë¥«¥ê¥à¡¦¥Ù¥ó¥¼¥Þ¤¬¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¤«¤é¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÅÜ¤ê¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥ÉÀï¤È¥¢¥ë¡¦¥ê¥ä¥ÉÀï¤ò·ç¾ì¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ï2027Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë£µ²ó¼õ¾Þ¼Ô¤Î»ÄÎ±¤òË¾¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËÜ¿Í¤¬°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡ÖÊü½Ð¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤¬¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤òÂàÃÄ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î£µ¤Ä¤Î°ÜÀÒÀè¸õÊä¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¤â²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê²ÄÇ½À£¶/10¡Ë¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÉüµ¢¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¦¥¸¤Ë»Ä¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¡ÊÆ±£¶/10¡Ë¤Ç¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥ó¥¼¥Þ¤ä¥Æ¥ª¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Î¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Í¥ô¥§¥¹¤È¤ÎºÆ·ëÀ®¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡ÊÆ±£µ/10¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤È¤Î¶¦±é¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ÄÇ½À¤ò£²/10¤ÈºÇ¤âÄã¤¯É¾²Á¡£ºßÀÒ»þ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÆ±¥¯¥é¥Ö¤òÈãÈ½¤·¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥ó¡¦¥Ï¡¼¥°Á°´ÆÆÄ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤ÆÂàÃÄ¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ê»ñ¶âÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¥»¥ê¥¨A¤Î¥³¥â1907¡Ê²ÄÇ½À£´/10¡Ë¤â°ÜÀÒÀè¤Î¸õÊä¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤ÎÆ°¸þ¤ËÀ¤³¦¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
