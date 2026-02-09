2月8日の雪に続き、静岡県内は9日も厳しい冷え込みとなり、御殿場市では－10.2℃を観測しました。伊東市では8日に発生した車などの立ち往生が続いています。

【動画】積雪で車が多数立ち往生 帰宅困難約400人小学校に避難 冷え込み厳しく御殿場－10.2℃ 静岡－3.9℃＝静岡

＜金原一隆記者 午前6時半頃＞

「まだ雪が残るJR御殿場駅前です。非常に冷え込んでいて、駅前の温度計は－9℃」

9日朝の県内は各地で気温が急激に下がり、御殿場で－10.2℃を観測しました。

このほか、静岡で－3.9℃、浜松で－2.5℃、井川で－9.7℃など、県内18の観測地点すべてで氷点下となり、このうち15地点で今シーズンの最低気温を更新しました。

＜地元住民＞

「御殿場の寒さって結構厳しいんですけど、－10℃近いのは何年ぶりか」

＜中井秀カメラマン 9日午前10時頃＞

「このあたりにも動けなくなった車が多くあります」

8日、大雪に見舞われた静岡県では、1日で260件以上の事故が発生し、伊東市では多くの車が立ち往生、9日も現場に車両が残されたままでした。

現場の道路ではチェーン規制が実施されました。

＜地元住民＞

Qどちらに行く予定？

「熱海の病院。スタッドレスなんですけども、駄目ですもんね」

立ち往生の影響で8日から近くの宇佐美小学校が帰宅困難者向けに開放され、一時、最大400人ほどが避難したということです。

現在も70人ほどの避難者がいて影響が続いています。