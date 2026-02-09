TBS¥é¥¸¥ª¡¢½°±¡ÁªÆÃÈÖ¤¬º£²ó¤â¹¥É¾¡¡ÇòÇ®¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÅ¸³«
¡¡TBS¥é¥¸¥ª¤Ï¡¢8Æü¤Î¸á¸å8»þ¤«¤é¿¼Ìë0»þ¤Þ¤Ç¡¢JRN·ÏÎó29¶É¥Í¥Ã¥È¤Ç¡ØJRN³«É¼ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö½°±¡Áª2026¡Á°ÛÎã¤ÎÃ»´ü·èÀï¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ï²¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡©¡×¡Ù¤òÊüÁ÷¡£Æ±»þ´ÖÂÓ¤ÎÊ¿¶ÑÀêÍÎ¨20¡óÄ¶¤òµÏ¿¤·¡¢´ØÅì1ÅÔ6¸©¡¦16¶ÉÃæ¤Îradiko¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂè1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾®ÎÓÂëÇ·À¯Ä´²ñÄ¹¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ÎNHK¡ØÆüÍËÆ¤ÏÀ¡Ù·çÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë
¡¡TBS¥é¥¸¥ª¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ø²®¾å¥Á¥¡¦Session¡Ù¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦²®¾å¥Á¥¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÊÒ¶ÍÀé¾½¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÉðÅÄº½Å´¤¬¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥²¥¹¥È¤ËÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Î¹â°Â·ò¾¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤ÎÖÃ¿¿½Ê¡¢¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Î»°ËÒÀ»»Ò¡¢XXCLUB¤ÎÂçÅç°éÃè¡¢¥Õ¥©¥È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ÂÅÄºÚÄÅµª¡¢NO YOUTH NO JAPANÂåÉ½Íý»ö¤ÎÇ½ÛêÅí»Ò¤ò·Þ¤¨¤ÆÊüÁ÷¡£
¡¡Â®Êó¥Ç¥¹¥¯¤ÏTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³°»³·ÃÍý¡¢Ï¡¸«¹§Ç·¡¢TBS¥é¥¸¥ªµ¼Ô¤Îß·ÅÄÂç¼ù¤¬Ì³¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤ä¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§¡¦ÀÆÆ£Å´É×¶¦Æ±ÂåÉ½¡¢°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡¢¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¡¢»²À¯ÅÞ¡¦¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡¦°ÂÌîµ®ÇîÅÞ¼ó¡¢¶¦»ºÅÞ¡¦¾®ÃÓ¹¸½ñµ¶ÉÄ¹¡¢ÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¤Ê¤É¤Ø¡¢ÇòÇ®¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÎÁªµóÆÃÈÖ¤ÏYouTube¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¸½ºß¤âTBS¥é¥¸¥ª¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
