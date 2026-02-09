ミラノ・コルティナ五輪に参戦しているフリースタイルスキー男子のハンター・ヘス（米国）にチーム追放論が浮上していると、英紙「デーリー・メール」が報じた。

ヘスは記者会見で米国の動向について「ちょっとつらい。あまり賛成できないことがたくさんある」とし「国旗を付けているからといって米国で起きているすべてを代表しているわけではない」「故郷の家族や友人、以前に代表をしてきた人たちを代表しているという感覚です」と発言。

これに米ドナルド・トランプ大統領は「ヘスは負け犬で自国を代表していないと言っている」とし「代表に選ばれているには残念だ」と批判した。

米大統領のコメントにＳＮＳでは追放論が高まっている。同紙によると、トランプ大統領の支持者らを中心に「（同様の発言をした）クリス・リリスとハンター・ヘスは直ちに帰国させるべきだ。彼は公の場でわが国を侮辱した」と投稿。また別のユーザーは「世界の舞台で誇りを持って自国を代表できないのであればもう五輪は見ないし、応援しない。うんざりするほど恥ずかしい」「荷物をまとめて家に帰れって言うよ」などの見解を書き込んでいた。

今大会で米国の特使を務めるリチャード・グレネル氏も自身のＸを更新し「米国に誇りが持てないならカナダに移住しろ」と記すなど、反発の声も強まっている。