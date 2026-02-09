¡Ú¡Ö¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¡¦¥ïー¥ë¥É¡×¿·¾¦ÉÊ¡Û ²Á³Ê¡§2,400±ß～

¡¡¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¡¦¥ïー¥ë¥É¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥µ ¥Ú¥¢¥­ー¥Á¥§ー¥ó¡×¤¬2,400±ß¤Ê¤É¡£

¡¡USJ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¡¦¥ïー¥ë¥É¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡º£²ó¿·¤¿¤Ë¡¢¤¿¤¿¤¯¤È¥³¥¤¥ó¤Î²»¤¬ÌÄ¤ê¡¢100²ó¤´¤È¤Ë1UP¤¹¤ë¡Ö¥³¥¤¥ó ¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£

¡¡¤Ê¤ª¡¢°ìÉô¤Î¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤Ë¤Ï¥Ñー¥¯Íè¾ìÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£

¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¥Õ¥é¥ïー ¥Ï¥ó¥É¥Ñ¥Ú¥Ã¥È 3,400±ß

¥³¥¤¥ó ¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥¤¥ó 3,900±ß

¥Æ¥ì¥µ ¥Ú¥¢¥­ー¥Á¥§ー¥ó 2,400±ß

¥¹ー¥Ñー¥­¥Î¥³/1UP¥­¥Î¥³ ¥Ú¥¢¥­ー¥Á¥§ー¥ó 2,400±ß

¥ß¥É¥ê¤³¤¦¤é ¤¬¤Þ¸ý¥Ýー¥Á 2,900±ß ¢¨¥Ñー¥¯Æþ¾ì¼Ô¸ÂÄê

¥¹ー¥Ñー¥­¥Î¥³ ¤¬¤Þ¸ý¥Ýー¥Á 2,900±ß ¢¨¥Ñー¥¯Æþ¾ì¼Ô¸ÂÄê

¥Ï¥Æ¥Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯ ¤¬¤Þ¸ý¥Ýー¥Á 2,900±ß ¢¨¥Ñー¥¯Æþ¾ì¼Ô¸ÂÄê

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.
(C) Nintendo