¡ÚUSJ¡Û¡Ö¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¡¦¥ïー¥ë¥É¡×¡È¥Þ¥ê¥ª¡É¿·¥°¥Ã¥ºÅÐ¾ì¡£100²ó¤¿¤¿¤¯¤´¤È¤Ë1UP¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥¤¥ó¡×¤Ê¤É
¡¡¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¡¦¥ïー¥ë¥É¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥µ ¥Ú¥¢¥ー¥Á¥§ー¥ó¡×¤¬2,400±ß¤Ê¤É¡£
¡¡USJ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¡¦¥ïー¥ë¥É¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¿·¤¿¤Ë¡¢¤¿¤¿¤¯¤È¥³¥¤¥ó¤Î²»¤¬ÌÄ¤ê¡¢100²ó¤´¤È¤Ë1UP¤¹¤ë¡Ö¥³¥¤¥ó ¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ìÉô¤Î¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤Ë¤Ï¥Ñー¥¯Íè¾ìÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¢¢USJ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¡¦¥ïー¥ë¥É¡×¤Î¥Úー¥¸
¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¥Õ¥é¥ïー ¥Ï¥ó¥É¥Ñ¥Ú¥Ã¥È 3,400±ß
¥³¥¤¥ó ¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥¤¥ó 3,900±ß
¥Æ¥ì¥µ ¥Ú¥¢¥ー¥Á¥§ー¥ó 2,400±ß
¥¹ー¥Ñー¥¥Î¥³/1UP¥¥Î¥³ ¥Ú¥¢¥ー¥Á¥§ー¥ó 2,400±ß
¥ß¥É¥ê¤³¤¦¤é ¤¬¤Þ¸ý¥Ýー¥Á 2,900±ß ¢¨¥Ñー¥¯Æþ¾ì¼Ô¸ÂÄê
¥¹ー¥Ñー¥¥Î¥³ ¤¬¤Þ¸ý¥Ýー¥Á 2,900±ß ¢¨¥Ñー¥¯Æþ¾ì¼Ô¸ÂÄê
¥Ï¥Æ¥Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯ ¤¬¤Þ¸ý¥Ýー¥Á 2,900±ß ¢¨¥Ñー¥¯Æþ¾ì¼Ô¸ÂÄê
TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.
(C) Nintendo