¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡Û´Ú¹ñ´üÂÔ¤Î17ºÐ¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡ÖÆüËÜÎóÅç¤¬Ç®¶¸¡×...´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»
´Ú¹ñ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖEXPORTS NEWS¡×¡Ê¥¦¥§¥ÖÈÇ¡Ë¤Ï2026Ç¯2·î9Æü¡¢½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¥·¥ó¡¦¥¸¥¢¡Ê17¡Ë¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤òÁÈ¤ß¡¢¥·¥ó¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®¶¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¥¥à¡¦¥è¥Ê¤µ¤ó¡ÖºÆÍè¡×¤ÎÀ¼¤â...¡ÖÆüËÜ¤¬¤¹¤Ã¤«¤êÌ´Ãæ¤Ë¡×
¥·¥ó¤Ï¡¢22Ç¯¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¡¢º£Âç²ñ¤¬¸ÞÎØ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Ê¤É¹âÆñÅÙ¤Îµ»¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢°ÂÄêÅª¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ê¤É¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñ½÷»Ò¤Î¥¨¡¼¥¹¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥·¥ó¤Ï6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤Î½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë½Ð¾ì¡£ËÁÆ¬¤Ç¹âÆñÅÙ¤ÎÏ¢Â³3²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â°ÂÄê¤·¤¿±éµ»¤ò¸«¤»¡¢68.80ÅÀ¡Ê4°Ì¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¥·¥ó¤Î¸ÞÎØ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¥¥à¡¦¥è¥Ê¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤Î¡ÖºÆÍè¡×¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¤ÎÈ¿±þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ÖEXPORTS NEWS¡×¤Ï¡¢¡Ö¡Ø²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡¢¥¥à¡¦¥è¥Ê¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡ÙÆüËÜÎóÅç¤¬Ç®¶¸...17ºÐ¥·¥ó¡¦¥¸¥¢¸ÞÎØ¥Ç¥Ó¥å¡¼¢ªÆüËÜ¤¬¤¹¤Ã¤«¤êÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Çµ»ö¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¡ØÂè2¤Î¥¥à¡¦¥è¥Ê¡Ù¥·¥ó¡¦¥¸¥¢¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ò»ý¤Á¡¢½é¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿±éµ»¤ò¸«¤»¤¿¥·¥ó¡¦¥¸¥¢¡£ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ø¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¥·¥ó¡¦¥¸¥¢¤Î²ÄÎù¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¡Ø¿Íµ¤¡Ù¤ËÉé¤±¤º¡Ø±éµ»¡Ù¤â¸÷¤Ã¤¿¡×
´Ú¹ñ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡×¡Ê¥¦¥§¥ÖÈÇ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥¥à¡¦¥è¥Ê¤ÎºÆÍè¡Ù¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡ÙÆüËÜ¤Þ¤ÇÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¥·¥ó¡¦¥¸¥¢¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹°Ê¾å¤Ëµ±¤¤¤¿±éµ»...À¸¤ÊÖ¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥×¢ª¥á¥À¥ë¤Ë¶á¤Å¤¯¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÃÄÂÎÀï¤ÎÌÏÍÍ¤òÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥Ý¥¹¥È¥¥à¡¦¥è¥Ê¡Ù¥·¥ó¡¦¥¸¥¢¤¬¥ß¥é¥Î¤Î¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö»î¹ç¸å¡¢¥·¥ó¡¦¥¸¥¢¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ËÂç¤¤Ê´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¹ñ´ú¤Î¥ê¥Ü¥ó¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤òÉÕ¤±¡¢Ç®Îõ¤Ê±þ±ç¤ËÎ×¤à»Ñ¤Ï¡¢¡ØËö¤Ã»Ò¡Ù¥·¥ó¡¦¥¸¥¢¤Î¥¥å¡¼¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¸«»ö¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢ÆüËÜ¤¬ÂçÁû¤®¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¿Íµ¤¡Ù¤ËÉé¤±¤º¡Ø±éµ»¡Ù¤â¸÷¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
ÃÄÂÎÀï½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¥·¥ó¡£½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤«¡£Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£