¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¥É¥ë±ß¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤Î±À¾å¸ÂÉÕ¶á¤¬¥µ¥Ýー¥È
160.57¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
156.84¡¡¸½ÃÍ
156.84¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
156.58¡¡21Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
156.25¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë
155.78¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
155.29¡¡10Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
154.97¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
154.72¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë
154.53¡¡100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
153.73¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
152.59¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
150.41¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
¥É¥ë±ß¤Îº£Æü¤Î°ÂÃÍ¤Ï156.22¤È°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤Î±À¾å¸ÂÁ°¸å¤¬¥µ¥Ýー¥È¤È¤Ê¤ëÅ¸³«¡£
¥É¥ë±ß¤Îº£Æü¤Î°ÂÃÍ¤Ï156.22¤È°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤Î±À¾å¸ÂÁ°¸å¤¬¥µ¥Ýー¥È¤È¤Ê¤ëÅ¸³«¡£