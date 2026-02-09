Åì³¤ÃÏÊý¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¹ü¿ñ°Û·ÁÀ®¾É¸õ·²¤Ç77ºÐ¤Ç»àµî¡¢ÂáÊá¤«¤éÉüµ¢¤·YouTube³«Àß¤â
Åì³¤ÃÏÊý¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥ì¥ó¥ÈµÜÃÏÍ¤µªÀ¸¤µ¤ó¤¬¹ü¿ñ°Û·ÁÀ®¾É¸õ·²¤Ë¤è¤ê¡¢77ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬9Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
»öÌ³½ê¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¡¡µÜÃÏÍ¤µªÀ¸¤¬µî¤ë2026Ç¯1·î10Æü¹ü¿ñ°Û·ÁÀ®¾É¸õ·²¤Î¤¿¤áÀÂµî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£µýÇ¯78ºÐ¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸Á°¤Ë»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤´¸üµÃ¤Ë¿¼¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶à¤ó¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
µÜÃÏ¤µ¤ó¤Ï25ºÐ¤Ç¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥ÈÅì³¤¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÅÚÍËÂçÊüÁ÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¡£1997Ç¯³«»Ï¤ÎÅì³¤¥é¥¸¥ª¡ÖµÜÃÏÍ¤µªÀ¸¤ÎÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ä¡Á¤Á¡×¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¸á¸å¤Î´é¤È¤·¤Æ³èÌö¡£16Ç¯6·î¤Ë¤Ï½ý³²ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¶à¿µ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢18Ç¯10·î³«»Ï¤ÎCBC¥é¥¸¥ª¡Ö¡Á¤È¤â¤À¤Á¥é¥¸¥ª¡ÁËÜ²»¤Ç¥´¥á¥ó!!¡×¤ÇÉüµ¢¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï72ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÕÍßÅª¤À¤Ã¤¿¡£
»öÌ³½ê¤Ï¡ÖÀ¸Á°¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤È¤Î¡Ø¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡Ù¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖµÜÃÏÍ¤µªÀ¸¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ã»¤¤¤ª»þ´Ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¤´»²Îó»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£