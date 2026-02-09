ｕｎｅｒｒｙ<5034.T>が大幅高で５日ぶりに反発している。前週末６日の取引終了後に、位置情報データプラットフォーム「プロファイルパスポート」を展開するブログウォッチャー（東京都港区）の全株式を５月１日の予定で取得し子会社化すると発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っている。



両社は２４年に業務提携し、両社が保有する位置情報データをユーザーの許諾及び関係法令を順守した範囲で連携し、観光支援の分野などにおいて共同でサービスを提供していたが、完全子会社化によりグループとして顧客基盤を広げるのが狙い。取得価額は非開示。なお、２６年６月期業績への影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS