¡ã¤ß¤ó¤«¤Ö¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡ä¡á¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£´°Ì¤Ë¥¥ª¥¯¥·¥¢
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×¤Î£¹ÆüÀµ¸á¸½ºß¤Ç¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<285A.T>¤¬¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£´°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡¡
¡¡£¹Æü¤ÎÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ç¥¥ª¥¯¥·¥¢¤¬£³Æü¤Ö¤ê¤ËµÞÈ¿È¯¡£Á°½µËö£¶Æü¤ÎÊÆ»Ô¾ì¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤¬¾å¾º¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬µÞÆ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤Î¿Íµ¤³ô¤Ç¤¢¤ëÆ±¼Ò³ô¤ËÇã¤¤¤¬ËÄ¤é¤ßÇäÇãÂå¶â¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î£Á£É¥µー¥Ðー¸þ¤±¤òÃæ¿´¤Ë£Î£Á£Î£Ä·¿¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥á¥â¥êー¼ûÍ×¤¬µÞ³ÈÂç¡£Æ±¥á¥â¥êー¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Æ±¶È¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¡ãSNDK¡ä¤Î³ô²Á¤¬µÞ¿¤¹¤ë¤Î¤ÈÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤ë³Ê¹¥¤Ç¥¥ª¥¯¥·¥¢³ô¤¬¿Íµ¤¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï£±£²Æü¤Ë·è»»È¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
