¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é¤Ê¤É¥¥ä¥Î¥óÀ½ÉÊ22µ¡¼ï¤¬¡ÖYAMADA GREEN¡×¤Ë¡¡Ã¦¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÊñÁõ¤¬É¾²Á
º¸¡§¡ÖEOS R5¡×¡Ê½¾Íè¡Ë¡¡±¦¡§¡ÖEOS R5 Mark II¡×¡ÊÃ¦¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÂÐ±þ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¥¥ä¥Î¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥«¥á¥éËÜÂÎ¡¦¸ò´¹¥ì¥ó¥º22µ¡¼ï¤ò¡ÖYAMADA GREEN¡×¤ËÇ§Äê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤ÎÊñÁõºà¤òºï¸º¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¥¥ä¥Î¥ó¥°¥ëー¥×¤Ç¤ÏÇÑ´þÊªºï¸º¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊñÁõºà¤òÃÊ¥Üー¥ë¡¢¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÉÔ¿¥ÉÛ¡¢»æÁÇºà¤Ê¤É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Î¥È¥ì¥¤¤äÂÞ¤«¤éÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯¤Ë¤â¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ÎºÊñÁÇºà¤¬¡ÖYAMADA GREEN¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï2023Ç¯¡¢¡ÖPowerShot V10¡×¤ÎÃ¦¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÊñÁõ¤ò¼èºà¤·¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¥ä¥Î¥ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤âº£²ó¤ÎÇ§Äê¾¦ÉÊ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
YAMADA GREENÇ§Äê¾¦ÉÊ
¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥éEOS R1 EOS R5 Mark II EOS R6 Mark III EOS R50 EOS R100
CINEMA EOSEOS C50
¸ò´¹¥ì¥ó¥ºRF20mm F1.4 L VCM RF24mm F1.4 L VCM RF35mm F1.4 L VCM RF45mm F1.2 STM RF50mm F1.4 L VCM RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ RF16-28mm F2.8 IS STM RF28-70mm F2.8 IS STM RF75-300mm F4-5.6 RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE RF-S7.8mm F4 STM DUAL
¥ì¥ó¥º°ìÂÎ·¿¥«¥á¥é
¡¦PowerShot V1
¡¦PowerShot V10
¡¦PowerShot GOLF