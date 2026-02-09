º´µ×´ÖÂç²ð¤Î¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¼çÌò¡È¼£°Â°¤á¡É»äÉþ¡õÉ½¾ð¤Ë¡Ö¤É¥¿¥¤¥×¤¹¤®¤Æº¤¤ë¡×¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤ªÃÄ»Ò¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¡ª¡Ö¤Öー¤ä¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼¤â
Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥é¥Õ¤Ç¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÁõ¤¤¤È¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¤Î»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¡È»÷¤Æ¤ë¡É¤ÈÏÃÂê¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡õ½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¡ß¥¹¥È¥êー¥È¥é¥¤¥¯¤ÊÁõ¤¤¤Îº´µ×´ÖÂç²ð
¡Ö¤È¤¢¤ëÆü¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÊÉ¤òÇØ·Ê¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿2Ëç¤Î¼Ì¿¿¡£
º´µ×´Ö¤Ï¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¥«¥éー¤Î¥Ø¥¢¤Î¥µ¥¤¥É¤ò»Ä¤·¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¾®¤µ¤Ê¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¤Ë¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤¬¼çÌò¡£¶»¸µ¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿»É½«¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥ó¥Êー¤Ë¤Ï¥Àー¥¯¥Èー¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ìー¥à¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¡¢¥Ü¥È¥à¥¹¤Ï¥°¥ìー¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡£¼ê¤Ë¤Ï¹õ¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò»ý¤Á¡¢¥é¥Õ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢´é¤ò¤ä¤ä¾å¤Ë¸þ¤±¤¿²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£»ëÀþ¤ò³°¤·¤¿¹½¿Þ¤È¡¢ÌµÂ¤ºî¤ËÎ®¤ì¤ë¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥àー¥É¤¬Éº¤¦¡£
2ËçÌÜ¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤¿Î©¤Á»Ñ¤Ç¥«¥á¥é¤ËÈù¾Ð¤ß¤ò¸þ¤±¤¿¡£¥é¥Õ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·×»»¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¼£°Â°¤á¤Î¤µ¤Ã¤¯¤ó¹¥¤¡×¡Ö¤É¥¿¥¤¥×¤¹¤®¤Æº¤¤ë¡×¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤ªÃÄ»Ò¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¹¥¤¥Ó¥¸¥å¤¹¤®¤Æµã¤¯¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³½Ð¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤Öー¤ä¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢SUPER BEAVER¤Î½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£º´µ×´ÖÂç²ð¡õ½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µÅÁ¤ï¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È
