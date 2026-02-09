&TEAM（エンティーム）のHARUA（ハルア）が愛用するシール帳を紹介するショート動画が、グループのSNSで公開された。

■自分の顔にもシールをペタペタと貼る&TEAMハルア

ハルアは動画にグレーのスウェット上下を着用し、リムレスメガネを掛けたラフな姿で登場。シール帳には音の出るガラケーのマスコットが付いており、ハルアはまずそれを使って「LUNE（&TEAMのファンネーム、Eはアキュートアクセント付きが正式表記）、愛してる～」とファンへのメッセージを録音して伝えた。

シール帳にはサンリオのリトルツインスターズのキキとララやおさるのもんきち、『クレヨンしんちゃん』、『トムとジェリー』、『なめこ栽培キット』や『トイ・ストーリー』などかわいいキャラクターのシールがずらり。またクリアケースからキキとララのシールをあらたに取り出し、それを剥がしてシール帳に貼っていく。最後はキラキラシールで自分のトレカをデコったり、自分の顔に貼り付けて輝かせたりと、シール遊びを楽しんでキュートに微笑んだ。

SNSでは「シールのラインナップがめちゃくちゃ可愛い」「可愛すぎるよ」「やることなすこと可愛いな」「キキララ好きなのかな？」「センス良すぎて…」「私とシール交換して！」「ほんとに成人済？可愛すぎる」「ハルアもシール帳してるの胸熱」「自分のお顔にシールペタペタ貼ってんの超可愛い」と大きな反響を集めている。

■イノセントな魅力を放つ、&TEAMハルアのオフショット集