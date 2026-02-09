µþÍÕ¶ä¡¢10-12·î´ü(3Q)·Ð¾ï¤Ï19¡ó¸º±×¡¢º£´üÇÛÅö¤ò2±ßÁý³Û½¤Àµ
¡¡µþÍÕ¶ä¹Ô <8544> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î9Æü¸å¾ì(13:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ1.2¡óÁý¤Î178²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î217²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï82.4¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î90.1¡ó¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ6.9ÇÜ¤Î38.2²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î38±ß¢ª40±ß(Á°´ü¤Ï30±ß)¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ19.2¡ó¸º¤Î46.5²¯±ß¤Ë¸º¤Ã¤¿¡£
