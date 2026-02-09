¥¯¥é¥Ü¥¦¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò5¡ó¾åÊý½¤Àµ
¡¡¥¯¥é¥Ü¥¦ <3106> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î9Æü¸å¾ì(13:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3.2¡ó¸º¤Î81.8²¯±ß¤Ë¸º¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê»¤»¤ÆÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î95²¯±ß¢ª100²¯±ß(Á°´ü¤Ï117²¯±ß)¤Ë5.3¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¸º±×Î¨¤¬19.4¡ó¸º¢ª15.1¡ó¸º¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î46.5²¯±ß¢ª51.5²¯±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï66.8²¯±ß)¤Ë10.7¡óÁý³Û¤·¡¢¸º±×Î¨¤¬30.3¡ó¸º¢ª22.8¡ó¸º¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ0.5¡ó¸º¤Î33.4²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î7.1¡ó¢ª6.8¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
